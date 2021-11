Scossoni nella maggioranza 

Anche la ripartizione delle presidenze delle commissioni ha lasciato strascichi. Approdando al Bilancio, sembrava scontato che i sardisti lasciassero la guida delle Attività produttive a beneficio dell’Udc. Invece Piero Maieli è rimasto al suo posto e il centrista Pietro Moro, che sembrava destinato alla presidenza, è rimasto a bocca asciutta. Forse non per molto.

L’operazione Cuccu non ha fatto bene al centrodestra. Per una consigliera che nemmeno conferma il suo ingresso in maggioranza, la coalizione ne ha quasi perso uno che mai avrebbe pensato di lasciare. Emanuele Cera si è autosospeso dal gruppo di Forza Italia «in attesa di chiarimenti, perché il partito non ha saputo difendere una delle poche posizioni che ci erano state assegnate all’avvio della Legislatura». Quel ruolo da segretario dell’Aula che due giorni fa, in occasione dell’elezione dell’Ufficio di presidenza, Cera ha perso a beneficio della consigliera del Misto, ex Movimento Cinquestelle, Carla Cuccu.

Ora l’Ufficio di presidenza dovrà deliberare sull’opportunità di eleggere altri segretari su richiesta dei gruppi rimasti esclusi, compresa Forza Italia: un posto ci sarebbe, dunque, «ma non sono proprio interessato». Infatti, ciò che più conta è «lo sgarbo e l’imposizione nei confronti di un componente leale della coalizione».

Intergruppo in crisi?

Imposizione da parte di chi? «Da parte di Psd’Az e Udc», dice Cera, «e a questo punto credo che non abbia più alcuna ragione di esistere l’intergruppo». Cioè l’organismo che mette assieme Udc, Forza Italia e Riformatori, nato alcune settimane fa con l’obiettivo di dare nuovo impulso all’azione dell’esecutivo e di “contare” di più nelle trattative sul rimpasto e la distribuzione delle nomine future.

Anche la ripartizione delle presidenze delle commissioni ha lasciato strascichi. Approdando al Bilancio, sembrava scontato che i sardisti lasciassero la guida delle Attività produttive a beneficio dell’Udc. Invece Piero Maieli è rimasto al suo posto e il centrista Pietro Moro, che sembrava destinato alla presidenza, è rimasto a bocca asciutta. Forse non per molto.

Il nodo Agricoltura

Al medico di Laerru, infatti, potrebbe toccare uno dei posti ballerini in Giunta se Solinas deciderà di fare la verifica. L’assessorato a cui ambisce Moro è da sempre l’Agricoltura, oggi guidata da Gabriella Murgia. In questo modo l’Udc avrebbe il secondo posto in Giunta che lo stesso leader Giorgio Oppi aveva rivendicato dieci giorni fa, in occasione di un tavolo intergruppo-Solinas a Villa Devoto: «Abbiamo numeri che ci consentono di avere un altro assessore e non intendiamo essere penalizzati». Far uscire di scena la Murgia, però, imporrebbe la nomina di un’altra donna nell’esecutivo per rispetto della parità di genere.

La difesa di Sanna

Soprattutto per dinamiche interne al Psd’Az, in questo periodo sembra rischiare Quirico Sanna (Enti locali e Urbanistica) che potrebbe essere rimpiazzato dall’attuale capogruppo Franco Mula. Ma Sanna ha dalla sua parte le associazioni di volta in volta coinvolte nelle questioni che riguardano l’urbanistica. Per il presidente di Federbalneari Claudio Maurelli «l’assessore si è speso moltissimo per la causa balneare talvolta anche contro la propria visione politica per il bene comune». Quindi, «vicinanza a Sanna. È assurdo che questo gioco di poltrone stia avvenendo dall’interno dello stesso Psd’Az, con il tentativo, a quanto pare, di sostituire un dirigente del partito con un altro dirigente del medesimo partito».

