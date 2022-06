Scorta di carbone russo, viavai di navi  

Traffico di navi carboniere battenti bandiera russa nel mare del Golfo dell’Asinara, in rada le imbarcazioni per rifornire la centrale termoelettrica Ep Fiume Santo prima che scatti l’embargo totale al carbone proveniente dalla Russia.

Il blocco

A metà agosto entrerà in vigore il quinto pacchetto di sanzioni da parte dei Paesi Ue, misure europee che bloccano le importazioni energetiche russe in risposta alle atrocità del conflitto in Ucraina. Tre o anche quattro navi, una dietro l’altra, con un carico di circa 75mila tonnellate ciascuno, rispondono a una esigenza di scorta della società del gruppo energetico ceco Eph, proprietari dell’impianto di Fiume Santo, la seconda centrale a carbone della Sardegna, situata nei territori di Sassari e Porto Torres. Una riserva necessaria: il carbone russo è particolarmente pregiato, economicamente vantaggioso e risponde alle norme di carattere ambientale. Requisiti che fanno gola alla società Eph che si classifica quinto produttore di energia in Italia. Nella banchina di Ep si trova ormeggiata la sesta nave in fase di scarico, in rada altre due, in pochi giorni hanno riempito il carbonile di Fiume Santo, ovvero l’area di stoccaggio del carbone, ormai satura.

Gli arrivi

«Nei prossimi giorni arriveranno altre tre navi – sottolinea Gian Franco Murtinu, segretario Filctem Cgil di Sassari - dovranno pagare le prestazioni per il tempo in cui sostano in mare». Un problema che fa riflettere sulla economicità dell’operazione di scarico della merce. «Se trattieni una nave in mare oltre i tempi stabiliti – spiega Murtinu – l’armatore o proprietario del carico applica le cosiddette controstallie, ovvero chiede il pagamento di fermo della nave, in questo abbastanza onerose, circa 50 mila euro al giorno». La risposta, assicura il gruppo Eph, è contenuta nelle clausole contrattuali che si intrecciano con gli accordi tra Ep e la società Terna che garantirebbero la copertura del compenso aggiuntivo. Regole dettate dall’emergenza di approvvigionamento del carbonile, autorizzato per contenere 300mila tonnellate di carbone, una qualità di materiale superiore a quella fornita da altri Paesi. E se nei mesi scorsi i responsabili della centrale escludevano ogni problema sull’import del combustibile fossile da altri fornitori, ora il reperimento del carbone desta qualche preoccupazione per l’adeguamento alle norme ambientali.