Scorie radioattive, un dossier per dire no 

Continua senza sosta l’attivita del comitato “Storie No Scorie” che dopo alcuni mesi di lavoro ha preparato un dossier sulle zone individuate dalla Sogin (la società incaricata di smantellare i depositi nucleari della Penisola) per lo stoccaggio delle scorie. In Italia sono 60 le aree interessate: 14 in Sardegna, di cui la maggior parte in Marmilla. Durante gli ultimi incontri sono stati esposti i contenuti di un documento tecnico scientifico presentato in videoconferenza è già consegnato alla Regione

Il comitato

Silvia Vizilio di Mogoro fa parte del comitato, che però non ha un portavoce. «Siamo un movimento popolare», dice. Alcuni componenti non svolgono attività presenti nelle istituzioni locali e tanti di loro, dopo aver fatto esperienze lavorative lontano dalla Sardegna, hanno fatto ritorno nell’Isola spesso adeguandosi a occupazioni precarie. «Il documento – hanno spiegato durante la presentazione del dossier – lo abbiamo realizzato in streaming e senza che molti di noi si conoscessero prima. Abbiamo voluto offrire la nostra professionalità per amore del territorio e per dare supporto anche alla sfera politica».

Le criticità

Tante le criticità emerse dagli studi del comitato: su tutte il fatto che «in Marmilla le aree ideali a ospitare le scorie presentano dei grossi rischi idrogeologici, condizione tutt’altro che trascurabile visto che la messa in sicurezza dei rifiuti nucleari presuppone che questi non entrino in contatto con l’acqua per migliaia d’anni».

Le malattie

Un altro aspetto analizzato è quello del dato relativo ai decessi per gravi malattie: è stato accertato come in alcune fra le aree in esame vi sia un numero di decessi per causa tumorale ben superiore alla media regionale. Alcuni gruppi di lavoro hanno poi messo in evidenza, attraverso testimonianze di titolari di aziende locali e semplici cittadini, un’analisi dettagliata dei punti di forza della sfera socio-economica della Marmilla.

Raccolta di firme

Fra le iniziative portate avanti vi è stata, infine, anche la raccolta di ben 3.500 firme della popolazione (che prosegue ancora online) per scongiurare l’ipotesi di trasformare il territorio in una discarica radioattiva. Intanto, in attesa del nuovo parere della Sogin (previsto dopo il 5 luglio), proseguono le attività del comitato: «La speranza è incontrarsi quanto prima in presenza – auspicano i componenti del gruppo – per avere uno strumento più incisivo di mobilitazione per una popolazione che vuole essere, ora più che mai, padrona del proprio destino».

