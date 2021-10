Scoppiano i pronto soccorso di Cagliari 

Era finita che, con la pandemia, si era ammalata anche la Sanità. Ora pare che stia guarendo grazie ai vaccini, ma la convalescenza si prospetta ancora lunga, anche per quanto riguarda i pronto soccorso di Cagliari. Erano quattro, ma il virus ha costretto a dimezzarli perché ha preteso ospedali solo per sé. E ora che i contagi crollano, i pronto soccorso del Capoluogo restano sempre due (al Brotzu e al Policlinico Casula dell’Aou di Monserrato), perché quello del Santissima Trinità – sorpresa - non riapre. Non ora: in questi giorni è un cantiere perché così com’è, soprattutto con quell’angusta sala d’attesa che sembra essere progettata per favorire i contagi, proprio non è utilizzabile.

Lo scenario

Il pronto soccorso di Is Mirrionis ospiterà il cantiere per quattro mesi, ma l’Ats – che gestisce l’appalto - spera di poterlo riaprire tra meno di un mese e mezzo: «Il rifacimento di ambulatori e sala d’attesa è la priorità», spiega Massimo Temussi, commissario dell’Azienda tutela salute della Regione. I vertici dell’Azienda Brotzu e di quella ospedaliero-universitaria ovviamente collaborano, perché sono tutti sulla stessa barca che si chiama Sanità pubblica, ma il prezzo da pagare per il mancato ritorno del pronto soccorso del Santissima Trinità sarà altissimo per chi lavora nei due che restano aperti. «Non siamo più nel pieno della pandemia», commenta ad esempio Paolo Cannas, commissario dell’Arnas Brotzu (cui fanno capo anche Businco e Microcitemico), «ma gli accessi al nostro pronto soccorso continuano a essere tantissimi». Di fatto, è un overbooking. Non che al Policlinico di Monserrato vada meglio: «Soltanto domenica, abbiamo avuto 140 accessi di pazineti», spiega il direttore sanitario Ferdinando Coghe, «e anche da noi arrivano persone residenti non soltanto dall’Area metropolitana, ma anche da località ben più lontane». Sia Cannas sia Coghe, ovviamente, assicurano la massima collaborazione affinché il sistema ospedaliero funzioni.

Ospedali in squadra

Anche per stamattina, Temussi ha convocato una riunione all’Ats. Si cambia sistema: al pronto soccorso si continuerà, almeno per un mese e mezzo, solo al Brotzu e al Casula, ma non necessariamente i pazienti da ricoverare resteranno lì. Saranno accolti anche dagli altri ospedali, Santissima Trinità compreso, il che risolve il problema del sovraffollamento nei reparti di Brotzu e Casula. Ma non quello dell’assistenza urgente.