Scoppia la battaglia sul sughero 

Una diatriba tutta sarda sull’ennesimo prodotto di eccellenza di questa terra. Come l’olio, il vino, il formaggio. In questo caso si parla di sughero. Sulla produzione italiana la Sardegna contribuisce per un buon 90% e contribuisce con un prodotto di altissima qualità riconosciuto in tutto il mondo. Da qualche anno il mercato del sughero è in forte espansione, complice quello del vino che chiude sempre in segno positivo. Non ci può essere bottiglia di vino senza tappo di sughero.

La premessa è d’obbligo per capire quello che sta succedendo. A fine 2021 è entrata in vigore una legge nazionale che obbliga chi estrae il sughero a bollirlo «prima della movimentazione fuori dal territorio regionale». «Una legge fatta senza che nessuno sapesse nulla. In questo modo siamo costretti a vendere solo ad azienda sarde che non ce lo pagano quanto quelle spagnole o portoghesi», tuona Andrea Tamponi, titolare a Teti di una delle aziende più grosse nell’Isola di estrazione del sughero. «Non esiste alcuna differenza di prezzo. Il processo di bollitura serve perché in alcune zone dell’Isola il sughero ha un parassita», replica Sebastiano Colla, presidente della Sezione sughero di Confindustria Centro Nord Sardegna.

L’accusa

Andrea Tamponi per arrivare a denunciare le ripercussioni che questa legge avrà sulle aziende di estrazione del sughero, ricorda che il settore era fiorente sino al 2004 quando fece la comparsa il tappo di plastica che mise in ginocchio centinaia di attività agricole ma anche di lavorazione del sughero. «Nel 2013 il mercato, complice la scomparsa del tappo di plastica, ha ripreso: il vino ha avuto un boom e quindi anche la richiesta del sughero è cresciuta. Le imprese di estrazione sono aumentate ma quelle di lavorazione, molte delle quali non hanno investito in nuovi macchinari, sono rimaste le stesse. A quel punto sono arrivate sempre più richieste dall’Estero per l’acquisto del nostro sughero. E quando parlo di imprese agricole comprendo tutto un indotto che si è rimesso in moto, proprio come negli anni d’oro». Sughero che viene prodotto in tutte le parti dell’Isola, e di questo il 70% va all’estero. Ma ecco la legge che obbliga a bollire il sughero prima di venderlo. «Cosa impossibile per noi imprenditori agricoli. La motivazione? In una zona specifica dell’Isola, vicino a Tempio, le sugherete hanno un coleottero e il sughero, a prescindere dalla zona in cui si estrae, non si può vendere grezzo. Ma possibile che al posto di intervenire su quegli ettari di terra hanno deciso di penalizzare tutti? All’estero il nostro sughero bollito non lo vogliono, chiedono quello grezzo che poi lavorano loro. In Sardegna inoltre vasche di bollitura ce ne sono poche e sicuramente non le hanno le aziende agricole. Quindi noi siamo costretti a vendere il prodotto nell’Isola a un prezzo inferiore: il libero mercato che fine ha fatto?», si chiede Tamponi. Qualche giorno fa questi imprenditori si sono riuniti a Buddusò, pronti a consorziarsi per far sentire la loro voce «anche all’Unione Europea. Lo facciamo per non morire, per far campare le nostre famiglie e tutte quelle che vivono da questo mercato».

La difesa