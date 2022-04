Scoppia il caso dei direttori delle Asl 

I direttori amministrativi e sanitari delle Asl devono essere nominati al più presto. Quelli attualmente in carica sono solo facente funzioni e, come tali, non possono restare al loro posto. Lo dice in modo chiaro l’Area legale della Regione rispondendo a una serie di quesiti posti dalla direzione generale dell’assessorato alla Sanità. In pratica, «le funzioni temporanee di direttore sanitario e amministrativo sono fattispecie non contemplate e prive di fondamento normativo», è spiegato nel parere giuridico, soprattutto «a fronte di disposizioni che consentono comunque di effettuare la nomina effettiva».

Niente scuse

Tradotto: non esiste alcuna ragione per cui ancora non si sia provveduto a indicare le figure in questione. La Sardegna non ha ancora un elenco di direttori amministrativi e sanitari. Ma, fa anche presente l’Area legale, non è obbligata ad attingere dagli albi delle altre Regioni, deve semplicemente garantire il rispetto dei requisiti richiesti per ricoprire quei precisi incarichi, proprio come previsto dalle norme.

Il compito di indicare i nomi per le due caselle spetta direttamente ai direttori generali delle otto nuove aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere universitarie, del Brotzu, dell’Areus e dell’Ares (Azienda regionale della salute). Quest’ultima fa eccezione, visto che l’attuale direttore amministrativo Attilio Murru ha un incarico effettivo, ed è l’unico nel panorama delle aziende del sistema sanitario regionale.

Il calderone