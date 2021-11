«Scoperchiamo il canale tombato» 

Un altro milione di euro sarà destinato alla riconversione della scuola dell’infanzia ex Esmas in centro polifunzionale per la famiglia. «È il primo progetto di questo tipo nel Medio Campidano – precisa Boi – e ne siamo orgogliosi. Prevede la creazione di spazi relazionali che favoriranno il percorso di crescita dei minori, delle loro famiglie e dell’intera comunità».

La gara d’appalto per l’apertura del canale tombato dovrebbe partire entro la fine dell’anno. «Con un finanziamento regionale di circa un milione di euro – spiega il sindaco Pantaleo Talloru – interverremo sul Rio Cardaxiu, attualmente tombato, per riavere un canale a cielo aperto». Un’operazione obbligatoria per la riduzione del rischio idrogeologico, come previsto dal Pai, che poteva creare qualche difficoltà per la presenza della strada: «È importante – aggiunge Talloru – mantenere il collegamento tra via Serra Pulixi e via Stampaxinu e quindi con via Santa Vitalia. Siamo riusciti a farlo grazie a un accordo con alcuni privati che volontariamente cederanno al Comune una fascia di sei metri lungo la bretella. La strada continuerà a esistere, ma nel contempo agiremo sulla sicurezza come previsto dalla Regione, soprattutto dopo le alluvioni degli ultimi anni».

Scoperchiare un canale tombato su cui ora passa una strada per ridurre il rischio di un disastro idrogeologico: è uno degli interventi più significativi annunciati dal Comune di Serrenti con il Piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024. Progetti che prevedono nel tempo investimenti per oltre 19 milioni di euro e che riguarderanno il sociale, lo sport, le scuole, l’efficientamento energetico, la viabilità rurale e non solo.

Gli altri interventi

Per la viabilità rurale è previsto un investimento di quasi 7 milioni di euro: «Per la manutenzione delle strade di campagna – afferma Maura Boi, assessora ai Lavori pubblici – l’amministrazione investe ogni anno cifre importanti. Procederemo con la bitumatura di una rete capillare di strade che conducono alle aziende».

Quasi 2 milioni saranno destinati alle opere di urbanizzazione primaria della zona industriale Villasanta. Non mancheranno poi i lavori di messa in sicurezza, restauro ed efficientamento energetico di alcune strutture. Sono previsti 280 mila euro per gli edifici scolastici, 975 mila euro per il completamento del centro scolastico polivalente, circa un milione di euro per l’ex Caserma dei Carabinieri, 550 mila euro per il palazzetto dello sport, 387 mila euro per la piscina comunale.

Paese sostenibile

Un altro intervento riguarderà l’illuminazione pubblica (1.780.000 euro) e conferma la vocazione green del Comune: «Portiamo avanti progetti per il risparmio energetico con l’approvvigionamento da fonti rinnovabili – aggiunge Talloru – per arrivare a zero emissioni o quasi. Due giorni fa abbiamo ricevuto a Parma il Cresco Award per le città sostenibili: siamo all’avanguardia».

Tra fondi certi e altri da ottenere, il piano triennale è lungimirante: «Stiamo programmando per il futuro affinché questi progetti possano essere portati avanti da chiunque ci sarà dopo di noi. Si semina per il domani», conclude Talloru.

