Scooter non assicurati: boom di casi 

È un vero e proprio giro di vite quello che la Polizia Locale di Sestu ha deciso di mettere in campo nei confronti dei troppi giovani che guidano moto o scooter senza aver mai conseguito la patente e, in qualche caso, con mezzi rubati o privi di assicurazione. A conti fatti sono due i procedimenti avviati nel giro di pochi giorni dal Comando cittadino dei vigili urbani che hanno convinto il comandante Andrea Usai ad avviare una verifica a tappeto dei veicoli in circolazione che vengono usati dai giovani per sfrecciare da un capo all’altro dell’abitato.

Le contestazioni

A inizio mese, segnalano dal Comando, c’è stato un incidente tra veicoli e una moto priva di targa, conclusosi con la fuga del giovane che si trovava a bordo della due ruote. Alla fine i vigili hanno identificato il conducente facendo scattare le sanzioni per la violazione del Codice della Strada visto che il mezzo era anche privo di assicurazione ed il ragazzo non aveva mai conseguito la patente indispensabile per guidare mezzi di quella cilindrata. Lo scorso 7 giugno, poi, i vigili hanno fermato uno scooter con il numero telaio cancellato e la targa rubata. Oltre alla denuncia per ricettazione, per il ragazzino che si trovava alla guida è scattata anche la sanzione: anche in questo caso il giovane non aveva mai conseguito la patente ed il motociclo stava circolando senza assicurazione.

Il giro di vite

«Con la zona bianca», spiega Andrea Usai, comandante della Polizia Locale, «abbiamo incrementato i controlli di polizia stradale con postazioni di controllo elettronico sul superamento della velocità e l'uso dello strumento di verifica dei documenti di guida. La Giunta comunale ha imposto obiettivi stringenti al fine di dare una stretta ai comportamenti scorretti e alla sicurezza stradale». Un giro di vite che coincide con l’avvicinarsi della stagione estiva e l’aumento della circolazione in città di ciclomotori e motocicli, ma anche – inesorabilmente – con l’aumento degli incidenti stradali. «Il sistema elettronico collegato direttamente alla banca dati della Motorizzazione», prosegue il comandante «consente la segnalazione immediata dei veicoli senza assicurazione e revisione. Seppur per le revisioni dei veicoli sono succedute proroghe dei termini, l'assicurazione in regola è requisito indispensabile per la guida».

Numerosi veicoli fermati

Oltre allo strumento elettronico per il controllo immediato dei dati di circolazione, gli agenti della Polizia Locale dall’inizio di giugno hanno fatto un gran numero di posti di blocco, verificando i documenti di circolazione di vari motocicli. «Nei primi giorni del mese», sottolinea Usai, «sono stati rilevati già diversi incidenti tra cui due con il coinvolgimento di ciclomotori e motocicli. Per questa ragione si è deciso di intensificare i controlli per arginare il fenomeno». Per tutta l’estate, dunque, le pattuglie dei vigili urbani effettueranno controlli a tappetto su scooter e moto che girano in città, verificando quali siano sprovvisti di assicurazione o revisione.

