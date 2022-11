Scontro sulle donne in Giunta 

Un’altra settimana difficile per l’amministrazione comunale di Narcao. Prima la denuncia della consigliera regionale di parità per il mancato rispetto delle quote rosa in Giunta e poi l’annuncio della minoranza che ha chiesto alla Regione l’annullamento di una seduta del Consiglio dello scorso settembre poiché mancava il numero legale.

Donne cercansi

Andando con ordine. Pochi giorni fa la consigliera regionale di parità, Maria Tiziana Putzolu, ha inviato al sindaco Antonello Cani una diffida sottolineando che nella Giunta comunale erano venuti a mancare gli equilibri di parità di genere previsti dalla normativa. Ad agosto scorso, infatti, sono state revocate le deleghe ad Attività produttive, Turismo e Ambiente a Paola Gambula. Da allora in Giunta sono presenti tre uomini e una sola donna: Maurizio Portas, Simone Valleri, Giovanni Maria Lai e Ilaria Crobeddu. Dopo il caso dello scioglimento forzato della Giunta di Loiri Porto San Paolo proprio per il mancato rispetto della parità, la situazione è tutt’altro che trascurabile. Il sindaco Antonello Cani conferma di avere ricevuto una nota della consigliera regionale Maria Tiziana Putzolu «con la quale ci ha diffidato ad adottare ogni provvedimento volto ad assicurare la piena parità di genere in seno alla Giunta entro 7 giorni». Cani non l’ha presa bene. «Debbo sottolineare una caduta di stile da parte della consigliera regionale Putzolu, giacché prima di diffidare il Comune avrebbe dovuto interloquire con il sottoscritto in maniera più elegante e consona all’incarico che ricopre, chiedendo chiarimenti sulla vicenda, anziché agire in maniera così impulsiva», dichiara il primo cittadino. Il punto, a sentire Cani, è che trovare donne pronte ad accettare le deleghe a Narcao non è facile. Dopo aver incassato il no dell’unica consigliera eletta Carolina Piliu «per motivi personali», il sindaco è andato alla ricerca di potenziali donne esterne all’assemblea civica che potessero assumere la guida di un assessorato tecnico, ma per varie ragioni non è riuscito nell’intento. L’unica soluzione percorribile è parsa quella di conferire l’incarico a una persona «che lavora e agisce nel pieno rispetto del nostro mandato, che risponde al nome di Giovanni Maria Lai. Mi dispiace che la signora Putzolu abbia a cuore il rispetto della parità di genere in seno alla nostra Giunta solo ora, trascurando il fatto che la precedente Giunta ha amministrato per cinque anni pur avendo una sola assessora», conclude Cani.

Questione di numeri

Diversa la questione sollevata dalla minoranza che su facebook annuncia di aver segnalato all’assessorato regionale agli Enti Locali l’illegittimità del Consiglio comunale dello scorso 26 settembre a causa della mancanza del numero legale dei componenti. Nei giorni scorsi la Regione ha inviato una nota di chiarimenti a tutti gli attori coinvolti: il numero legale non c’era, ma la competenza sulla legittimità è materia del Tar.