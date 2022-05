Scontro sugli impianti sportivi 

«A San Sperate la situazione degli impianti sportivi è imbarazzante. Gli atleti locali praticano calcio, basket e quant’altro fuori dal Paese, in strutture più moderne e accoglienti». È la denuncia di Guido Fenza, 52 anni, candidato consigliere alle prossime amministrative con la lista “San Sperate Tradizione e futuro” che propone come sindaco Andrea Feduzi. «Da oltre 20 anni la passione per il calcio mi ha consentito, come allenatore, di girare in lungo e in largo i campi della Sardegna. So bene quali sono i livelli di impiantistica sportiva a cui anche il nostro paese dovrebbe tendere».

La situazione

Ma quali sono le problematiche secondo Fenza? «Oggi San Sperate non è attrattiva per ciò che riguarda gli impianti sportivi», spiega, «sono vecchi e in alcuni casi degradati, come la pista e il campo di calcio del centro sportivo di via Santa Suja, per non parlare delle condizioni dello storico campo di via Cagliari. Sono necessari interventi urgenti anche per adeguare e incrementare gli impianti al coperto». E le soluzioni? «Costruire nuovi impianti e recuperare quelli esistenti, anche attraverso l’accesso al credito sportivo e alle altre fonti di finanziamento destinate al settore. Ripristiniamo la Commissione dello sport, non presente in questa legislatura, nella quale, in collaborazione con le società sportive si costruirà un percorso virtuoso di crescita della cultura dello sport».

Il sindaco

Dura la replica del sindaco Enrico Collu, attuale candidato consigliere con la “Civica San Sperate” che propone come primo cittadino Fabrizio Madeddu: «Mi fa molto piacere che ci sia qualcuno che improvvisamente, chissà perché, si sia accorto delle necessità del paese. Conosciamo molto bene le condizioni degli impianti sportivi sansperatini, sicuramente meglio di chi se ne interessa solo oggi. C'è tanto da migliorare, lo sappiamo, ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato un periodo difficile, le necessità del nostro paese erano tante, risorse zero. Non abbiamo dimenticato lo sport». E a tal proposito il sindaco ha voluto sottolineare gli interventi e le azioni effettuate sugli impianti: «Per il recupero della struttura di Santa Suja è in corso una procedura di project financing, inoltre abbiamo richiesto un finanziamento dedicato per il campo da calcio di via Cagliari e la pista di atletica. Del campo sono state già rifatte l’illuminazione con led di ultima generazione, il manto del terreno di gioco, montato le panchine nuove, le reti di protezione e l’impianto d’irrigazione pronto per l'installazione del sintetico».

Il dibattito

Sull’argomento interviene anche il candidato sindaco Pier Paolo Casti della lista “L’alternativa per San Sperate”: «Noi vogliamo guardare al futuro: apprezziamo gli sforzi della maggioranza e della minoranza per il nostro paese e per gli impianti sportivi. Crediamo che però il divenire lo si costruisca insieme, attraverso il confronto e le idee di chiunque voglia dare un contributo, in primis gli sportivi. Non vogliamo fare polemica sul passato».