Scontro Regione-Rfi sull’alta velocità nelle ferrovie sarde 

«Speriamo, in un domani non troppo lontano, di inaugurare non solo il punto di partenza e di arrivo ma anche la rete che dovrà collegare questi punti». In occasione del taglio del nastro della nuova stazione ferroviaria Olbia-Terranova, alla presenza tra le autorità locali, dell’amministratrice delegata di Rfi, Vera Fiorani, il presidente della Regione, Christian Solinas, coglie l’opportunità per lanciare una sfida ambiziosa (e qualche provocazione), per rivendicare i diritti dei sardi alle pari opportunità e per fare il punto sullo stato dell’arte dei collegamenti ferroviari nell’Isola.

La rivendicazione

«Una terra come la Sardegna, con 24.000 chilometri quadrati, più grande della Lombardia, con una bassissima densità di popolazione, ha bisogno di un sistema efficiente di collegamenti interni che hanno tempi di percorrenza ancora troppo distanti dal resto della terraferma italiana», dice Solinas. «Non è pensabile - continua - che in alcune parti del Paese si vadano a raddoppiare, potenziare, velocizzare rami secondari della rete ferrata mentre in Sardegna non abbiamo ancora un chilometro di elettrificazione e nemmeno il doppio binario nell’intera linea ferroviaria». Niente più treni diesel, per Christian Solinas l’alta velocità in Sardegna potrebbe rappresentare un modo completamente diverso di vivere l’Isola in tutta la sua dimensione: «Una visione che può suscitare l’ilarità dei tanti che ragionano in termini di chilometri sviluppati dalla rete e quindi in termini di convenienza economica di un investimento di questo tipo. L’alta velocità non deve essere qualcosa che necessariamente genera utili perché si tratta di un servizio pubblico».

Rfi cauta

Solinas mette in campo massima collaborazione ma l’ad di Rfi, Vera Fiorani, frena. «Il presidente lancia una sfida modello di alta velocità come servizio pubblico: questo modello in Italia non esiste», osserva: «La convenienza economica non è nelle infrastrutture, che sono tutte finanziate dallo Stato, ma nei treni che circolano sopra e nei servizi che vi vengono collocati, totalmente aperti al mercato». Vera Fiorani apre (con riserva) solo sul finale: «Raccolgo la sfida e avremo occasione di confrontarci sui primi esiti, dopo aver avviato uno studio preliminare, se riusciamo a scavallare il completamento delle progettazioni del Pnrr, che avverrà entro la fine di gennaio prossimo».