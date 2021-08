Scontro frontale, un morto 

Viaggiava verso Sassari, alla guida della sua Punto, quando all’uscita di una semicurva non ha neanche avuto il tempo di sterzare. Uno scontro frontale con un furgone, un impatto terribile. Matteo Pinna, 42 anni, allevatore di Ozieri, è morto subito dopo l’arrivo dei soccorritori, mentre tre feriti – due passeggeri che viaggiavano con lui, e il conducente del mezzo Wolkswagen, un turista tedesco - sono stati trasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, sembra non in gravi condizioni.

La dinamica

L’incidente è accaduto ieri sera intorno alle 21,30, sulla vecchia strada Olbia-Sassari, tra Ardara e Mesu ‘e Rios, trecento metri dopo la fine della quattro corsie. Cosa è successo esattamente verrà chiarito dai rilievi eseguiti dalla polizia stradale di Sassari, ma quel che ieri sera sembrava evidente dai segni lasciati sull’asfalto è che dopo la semicurva, sul rettilineo con la linea continua, potrebbe esserci stata un’invasione di corsia. Dinamica e dettagli valutati dagli agenti che hanno lavorato fino a notte inoltrata, mentre i carabinieri erano impegnati nel deviare il traffico sempre intenso in questa strada. Al lavoro anche i vigili del fuoco di Ozieri.

Inutili i soccorsi

Matteo Pinna non era sposato e non aveva figli, a Ozieri abitava nella casa di famiglia con una sorella. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo dell’équipe di pronto intervento. Dopo lo scontro, e l’intervento dei soccorritori, è stato estratto ancora vivo dall’abitacolo accartocciato, ma il disperato tentativo di tenerlo in vita e trasportarlo in ospedale è stato inutile. Quattro le ambulanze arrivate subito dopo l’allarme. In ospedale a Sassari sono stati trasportate due persone che viaggiavano sull’auto di Matteo Pinna e il conducente del furgone, un turista tedesco che aveva un passeggero a bordo. Sul ciglio della strada l’auto della vittima, un cumulo di lamiere.

