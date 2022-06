Scontro frontale sulla 554: grave uno scooterista 

Lo scontro frontale tra un’auto e uno scooter, il centauro che vola oltre l’asfalto restando gravemente ferito, il traffico subito impazzito.

Ennesimo incidente ieri pomeriggio sulla strada statale 554, all’altezza di “Sa Serrixedda” in territorio di Quartu. In ospedale, in codice rosso, è finito Francesco Serra, 49 anni di Quartu: ha riportato un trauma cranico, fratture e altre ferite in diverse parti del corpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, la Polizia locale di Quartu e i Vigili del fuoco. Sulla statale si sono formate lunghe code e gli automobilisti che non son o rimasti intrappolati hanno imboccato strade alternative, sfuggendo all’inferno delle auto in fila in un momento in cui la temperatura superava abbondantemente i trenta gradi.

La dinamica

Il pauroso schianto si è verificato verso le 16,30 quando, per cause in via di accertamento, lo scooter e l’auto che viaggiavano in direzione opposta, si sono scontrati frontalmente in uno dei pochi tratti della statale privi di guard-rail. Lo scooterista è stato sbalzato dal sellino ed è volato oltre la carreggiata: il conducente della macchina coinvolta nello scontro, rimasto illeso, si è subito fermato cercando di prestare i primi soccorsi al centauro, assieme ad alcuni automobilisti in transito. Quando il ferito è stato trasportato al Brotzu, in codice rosso, era cosciente. Al pronto soccorso, i sanitari gli hanno riscontrato un trauma cranico e diverse fratture che hanno comportato l’immediato ricovero. La prognosi a tarda sera era ancora legata agli accertamenti clinici in corso.

Il caos