Scontro frontale, ferito intrappolato nell’auto distrutta 

Uno scontro violentissimo tra due auto, una macchina finita fuori strada con le lamiere accartocciate, due persone ferite una delle quali inizialmente in gravi condizioni. È l’esito di uno spettacolare quanto drammatico incidente avvenuto ieri lungo via Dell’Autonomia Regionale Sarda a Flumini. Uno dei veicoli è finito col tettuccio sul terreno e il conducente è rimasto incastrato al suo interno, tanto che per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco: è stato necessario utilizzare le cesoie. L’uomo è stato trasferito in ambulanza in ospedale in codice rosso. Il secondo ferito è stato ricoverato in codice giallo, le ferite erano meno gravi. La strada è stata a lungo chiusa al traffico, con pesanti disagi sulla circolazione.

Scontro e soccorsi

Lo schianto si è verificato intorno alle 11 all’altezza dell’incrocio tra la lunga striscia di asfalto che attraversa il borgo e via San Martino, la strada utilizzata di norma dagli automobilisti che vogliono evitare l’ingorgo che si crea sulla Statale 554 quando si immette sulla vecchia Orientale sarda. L’impatto fra i due mezzi è stato terribile, gravissimi i danni per le carrozzerie e grande lo spavento per gli automobiliti coinvolti e in transito. Molti si sono fermati per prestare i primi soccorsi, altri per lanciare l’allarme ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale, mentre la coda delle macchine in transito si allungava e diversi automobilisti cercavano altri percorsi per superare l’ingorgo che diventava ogni minuto più intricato. Nel frattempo arrivavano alcune pattuglie dei vigili urbani e, con loro, una squadra dei pompieri che provvedeva a soccorrere l’uomo rimasto imprigionato nell’auto rovesciatasi nell’impatto. In pochi minuti arrivavano anche le ambulanze inviate dal 118, che caricavano i feriti per trasportarli all’ospedale Brotzu e al Policlinico universitario di Monserrato: uno di loro è stato medicato al Pronto soccorso e subito dimesso, l’altro è stato ricoverato ma le sue condizioni col trascorrere delle ore sono migliorate. Resta da verificare l’esatta dinamica dello scontro e quali siano le eventuali responsabilità. Alla Polizia municipale, in attesa del completamento degli accertamenti, il riserbo è massimo.

Troppi incidenti

È l’ennesimo incidente che avviene in via Dell’Autonomia Regionale Sarda, strada che unisce il litorale di Quartu all’Orientale sarda e consente in pratica a tantissmi automobilisti di evitare parte del traffico di via Leonardo da Vinci soprattutto nei giorni festivi. La due corsie è raggiungibile dalla Statale 554 percorrendo una stradina dalla carreggiata molto stretta che attraversa le campagne quartesi. Un percorso che diventò quasi obbligato quando anni fa la quattro corsie fu chiusa all’altezza del terzo chilometro per lo smottamento dell’asfalto. Risultato? Via dell’Autonomia era stata costretta a sopportare una mole di veicoli elevatissima per le sue caratteristiche. Ma ancora oggi e in certe ore della giornata (in particolare della domenica) si dimostrata inadeguata al numero di automobili che vi transitano. Sono ancora troppi gli incidenti - alcuni frontali - spesso dovuti al mancato rispetto della precedenza all’altezza degli incroci con la stradine laterali.

