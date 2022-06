Scontro frontale, due feriti gravi 

Scontro frontale ieri mattina fra due auto al settimo chilomentro della strada statale 387 nel territorio di Monserrato. Due le persone rimaste ferite: si tratta una donna di 26 anni (A. C. di Barrali) e di un automobilista originario di Ancona (R. F., 55 anni, residente a Settimo San Pietro). I due sono stati accompagnati al Brotzu in codice rosso. Al Pronto soccorso le loro condizioni sono apparse meno gravi di quanto si pensava. I due hanno riportato fratture in diverse parti del corpo (in particolare al bacino e a un braccio).

La dinamica

Il nuovo incidente si è verificato ieri mattina verso le 8,30. Le due auto coinvolte, una Ford Fiesta e una Fiat 500, viaggiavano in senso opposto: per cause in via di accertamento uno dei due mezzi avrebbe fatto una inversione di corsia scontrandosi frontamente col secondo mezzo: l’urto è stato violentissimo, le due auto sono rimaste gravemente danneggiate. Immediati i soccorsi prestati da automobilisti di passaggio e l’arrivo di alcune ambulanze del 118 e di due squadre della Polizia locale di Monserrato. I feriti sono stati così soccorsi e accompagnati all’ospedale Brotzu in codice rosso.

Intanto i vigili urgani di Monserrato coordinati dal comandandante, il maggiore Massimiliano Zurru, avviavano il sopralluogo per la ricostruzione dell’accaduto e per stabilire le eventuali responsabilità. In merito, la Polizia locale ha mantenuto uno stretto riserbo. Si parla comunque di una possibile invasione di corsia. Intanto il traffico andava in tilt con lunghe code sulla statale e con pesanti disagi. Tutto è tornato nella normalità non appena i due mezzi sono stati rimossi e recuperati dalla carreggiata.

La tragedia