Scontro dei tram: 6 condanne 

Sono sei i responsabili dello scontro frontale tra carrozze della metropolitana leggera che, il 19 gennaio 2016, aveva causato 85 feriti; la settima persona chiamata in causa dalla Procura invece non ha avuto responsabilità. Così ha stabilito ieri il Tribunale che, accogliendo la ricostruzione del pm Guido Pani, titolare dell’inchiesta per disastro ferroviario e lesioni colpose, ha condannato funzionari, preposti e conducenti dell’Arst in servizio quel giorno con l’incarico, ciascuno secondo le proprie competenze, di controllare la linea a binario unico Caracalla-Vesalio a Pirri sulla quale l’impatto era avvenuto alle 8.

La sentenza

Il collegio ha inflitto due anni a Carlo Onano (direttore di esercizio metrotramvie Cagliari-Sassari) e Walter Arru (preposto al coordinamento del personale addetto all’esercizio), un anno e 10 mesi a Franco Lai (direttore di esercizio ferroviario Cagliari) e Roberto Randaccio (addetto ai controlli in quel tratto), un anno e 8 mesi al conducente Mauro Angioni e un anno e mezzo al collega Fabrizio Vilia. Sergio Romoli, dirigente dell’Azienda regionale trasporti, è stato assolto da entrambi i reati (per non aver commesso il fatto). Per tutti è stato pronunciato il non doversi procedere riguardo le lesioni provocate ai conducenti Vilia e Angioni: mancava la querela. Oltre a coprire spese legali per circa 27mila euro a favore delle otto parti civili (cinque passeggeri, due macchinisti e la stessa Arst), i condannati pagheranno complessivi 90mila euro di provvisionale per due feriti, i conducenti (contemporaneamente imputati e parte civile) e l’Arst. «Sono felice per Romoli, che ho trovato molto provato e scosso, benché sia stato sempre convinto che la sua estraneità ai fatti sarebbe emersa» il commento dell’avvocato difensore Salvatore Casula. Scontato il ricorso in Appello degli altri legali.

La ricostruzione

Secondo le accuse vi sarebbero state mancate prescrizioni e violazioni dei regolamenti, indicazioni «inidonee» e l’assenza di vigilanza sul «rispetto delle modalità di esercizio». I semafori non funzionavano ma sarebbe arrivato l’ordine, contro il regolamento che prevedeva di chiamare il Posto centrale di controllo, di procedere nel percorso in attesa del passaggio dell’altro tram. Così i due treni (150 passeggeri in tutto) si erano trovati uno davanti all’altro e i macchinisti non erano riusciti a evitare l’impatto. In base ai ruoli, quel via libera era da non dare o da disattendere. Onano e Lai avevano ordinato «la riapertura» della tratta dall’11 gennaio prevedendo «solo» la «chiusura della fermata Caracalla» e «l’obbligo dell’incrocio alla fermata Vesalio e al raddoppio di Monserrato sud», ma sulla linea, interrotta dal 5 dicembre al 10 gennaio, «non erano state ultimate le opere». Inoltre non avrebbero adottato «le necessarie cautele» con controlli su personale e comunicazioni. Arru non avrebbe vigilato «sull’osservanza del regolamento di esercizio»; Randaccio non avrebbe «comunicato ai conducenti lo stato di non transitabilità»; Vilia e Angioni avrebbero «impegnato il tratto senza chiedere e ricevere disposizioni»; Angioni non avrebbe reagito «tempestivamente all’avvistamento del tram in direzione opposta».