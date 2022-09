Scontro auto-moto: grave 55enne 

Nuovo incidente stradale sulla statale 554, tra Selargius e Monserrato: una moto e un'auto che procedevano nella stessa direzione di marcia si sono urtate lateralmente e la moto è volata sui campi oltre la carreggiata. Il conducente, Luca Balata, 55 anni di Selargius, è pesantemente finito a terra riportando un trauma toracico e facciale. Illeso l’automobilista. Immediati i soccorsi: il ferito è stato adagiato su un’ambulanza e trasportato al Brotzu in codice rosso. Le sue condizioni sono migliorate nell’arco della giornata. In tarda serata la prognosi restava riservata anche se per fortuna, l’uomo non correrebbe pericolo di vita.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Nuovo incidente stradale sulla statale 554, tra Selargius e Monserrato: una moto e un'auto che procedevano nella stessa direzione di marcia si sono urtate lateralmente e la moto è volata sui campi oltre la carreggiata. Il conducente, Luca Balata, 55 anni di Selargius, è pesantemente finito a terra riportando un trauma toracico e facciale. Illeso l’automobilista. Immediati i soccorsi: il ferito è stato adagiato su un’ambulanza e trasportato al Brotzu in codice rosso. Le sue condizioni sono migliorate nell’arco della giornata. In tarda serata la prognosi restava riservata anche se per fortuna, l’uomo non correrebbe pericolo di vita.

Le prime ore del mattino

Nel teatro dell’incidente, avvenuto verso le 7,30 del mattino, è intervenuta la Polizia locale di Selargius che ha effettuato i rilievi di legge, impegnandosi anche a gestire il traffico che si è fatto subito particolarmente pesante con una lunga coda.

Gli agenti hanno agito al comando del colonnello Marco Cantori ed hanno operato a lungo sul posto gestendo il traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente solo dopo la rimozione dell’auto, una Audi, coinvolta nell’incidente, apparentemente banalissimo.

La dinamica

Sulla dinamica i Vigili urbani e il comandante mantengono uno stretto riserbo: secondo le poche indiscrezioni trapelate sul posto, l’Audi A3 e la moto, una Honda, che viaggiavano in direzione Cagliari, si sono improvvisamente sfiorate. Sono andate insomma in collisione sfiorandosi di lato in una fase di sorpasso.

Tanto è bastato per provocare il grave incidente: la Honda è schizzata fuori dalla carreggiata adagiandosi su un campo di stoppie e diversi metri dall’asfalto. In quel momento il traffico nella statale iniziava a farsi intenso. Immediato l’allarme con l’arrivo delle ambulanze e della Polizia locale di Selargius.

Le condizioni del ferito sono apparse subito preoccupanti per la natura delle ferite, tanto che è scattato il codice rosso. In ospedale, Luca Balata, è stato subito ricoverato per le prime cure ed i sanitari si sono riservati la prognosi.

La vittima avrebbe comunque ben risposto alle terapie tanto che le sue condizioni sarebbero migliorate in giornata senza tuttavia consentire lo scioglimento della prognosi da parte dei sanitari. Come da prassi il colonnello Marco Cantori ha anche inoltrato un dettagliato rapporto informativo in Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata