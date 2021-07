Sconto Tari, accordo con le aziende  

C’è un accordo di massima tra associazioni di categoria e amministrazione comunale per lo sconto Tari alle aziende costrette a chiudere a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia. Ad ottenerla ieri le associazioni di categoria, che avevano chiesto all’amministrazione un incontro urgente sul punto. Davanti al vicesindaco Fabrizio Beccu, e alle assessore al Bilancio e all’Igiene, Rachele Piras e Valeria Romagna, Confindustria, Confesercenti, Confartigianto, Confcommercio, Cna e Cop associazione operatori di Pratosardo hanno chiesto di destinare la quota disponibile, 815 mila euro, per metà alle aziende chiuse per legge e individuate per codice Ateco.

Il restante dovrebbe essere destinato alle altre aziende che hanno subito cali di fatturato a causa delle restrizioni, con l’istituzione di un fondo di garanzia del 10 per cento per chi rimanesse fuori. Dagli indennizzi Tari, saranno escluse le attività rimaste aperte, come ad esempio i supermercati. Le associazioni, supportate dalla opposizioni, insistono sullo sconto in tariffa entro il 31 luglio.

Il confronto

La polemica era scoppiata in Consiglio comunale dopo l’approvazione del regolamento Tari, senza gli incentivi alle aziende colpite dalla chiusure e che possono contare sui 535 mila del “fondone” del governo dei contributi per l’emergenza Covid non spesi nel 2020, e altri 280 mila arrivati con l'articolo 6 del decreto Ristori Bis. Ieri l’amministrazione ha usato toni concilianti: «Massima apertura al confronto – hanno detto Piras e Romagna – ma non c’erano i tempi tecnici. Gli uffici stanno già lavorando a delle simulazioni, siamo qui per trovare insieme la soluzione».

La decisione

La proposta arriva dalla associazioni di categoria che chiedono subito lo sconto dei 815 mila euro per la Tari alle aziende. Gli uffici del Comune lavoreranno sulla proposta del 45 per cento dei fondi da destinare alle aziende costrette a chiudere per il Covid, individuate per codice Ateco, 45 per cento a tutte le altre attività economiche che hanno subito comunque restrizioni, ad esempio nell’orario di chiusura o danni come un colo di fatturato. Il 10 per cento dei fondi, rimarranno come garanzia. Da Pratosardo l’associazione operatori ha ottenuto la promessa di uno sconto sulla parte fissa della tariffa Tari.

Subito in commissione

Dopo l’incontro è il consigliere di opposizione Pierluigi Saiu a chiedere: «La delibera per ridurre la Tari alle attività nuoresi colpite dal Covid va portata subito in commissione e poi in Consiglio comunale per l’approvazione. Nonostante le richieste della minoranza non c’è nessuna convocazione del consiglio né della commissione bilancio, nemmeno per la discussione dei criteri. Ci sono fondi del governo per oltre 800 mila euro e il comune di Nuoro deve approvare la delibera entro il 31 luglio. In questa situazione molti altri comuni hanno già provveduto».

