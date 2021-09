Scongiurato lo sfratto a Intermare 

«La Regione farà di tutto per garantire supporto a Saipem che ha dimostrato di essere un’azienda seria assicurando lavoro a centinaia di persone». Al culmine dell’assemblea straordinaria convocata all’assessorato degli Enti locali, Quirico Sanna, 53 anni, ha sciolto le riserve sulla conferma dell’Intermare nell’area demaniale in cui opera da mezzo secolo. Il rinnovo della concessione, un affare in bilico approdato anche al Tar, per gli inquilini del palazzo regionale sarebbe dunque una formalità. «Saipem si impegna a ritirare il ricorso, abbiamo trovato le soluzioni per consentire di mettere in sicurezza i posti di lavoro», aggiunge l’assessore Sanna che insieme al collega della Giunta Solinas, Giorgio Todde, titolare dei Trasporti, ha accolto ieri mattina il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, il direttore dello stabilimento di Arbatax, Saverio Pastore, e i tecnici del Demanio.

Gli assessori

Sanna traccia un bilancio positivo del vertice. «Abbiamo trovato la quadra giusta per assicurare serenità all’azienda e ai dipendenti diretti e dell’indotto. Non siamo stati sordi al richiamo del territorio e di quanti hanno segnalato il pericolo di disimpegno della multinazionale». Per l’assessore degli Enti locali il tavolo è stato proficuo per le sorti economiche del territorio: «Sull’Ogliastra la Regione sta investendo molto. Saipem continuerà a operare ad Arbatax e speriamo sia il preambolo per altre attività legate al settore nautico che è già fiorente. Saremo vicini e sosterremo sempre chi fa impresa seriamente e non chi viene qui con lo scopo di dilapidare il territorio». È soddisfatto anche Giorgio Todde (37): «Serviva trovare il giusto equilibrio per tutto il territorio. Saipem è una realtà importante in Ogliastra che ha sempre garantito un ampio numero di buste paga ed è per questo che pensiamo vada preservata comunque nel rispetto degli interessi generali».

Il sindaco

Massimo Cannas (55) è rientrato a Tortolì con in borsa un risultato che definisce positivo. «C’è stata una prima risposta al territorio e alla Saipem: si è concordato di avviare quanto prima un iter amministrativo per il rinnovo della concessione demaniale con la finalità di dare garanzie all’azienda sul cantiere e poterle permettere una programmazione, anche in vista delle nuove commesse. Un incontro proficuo e costruttivo - osserva Cannas - da entrambe le parti, un segnale di attenzione di tutta la Giunta regionale verso l’azienda e tutto il territorio. Un’intesa che lancia un segnale di distensione e di vicinanza alle nostre comunità in un momento di grave crisi economica».

