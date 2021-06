Scomparso a 18 anni, avrà il diploma 

Riccardo era un grande sportivo ma un male incurabile lo ha strappato alla vita a soli 18 anni. E ora il liceo scientifico Mariano IV, la scuola di Riccardo, ha avviato le pratiche per assegnargli comunque il diploma. Commozione e tante lacrime ieri hanno accompagnato la scoperta di una targa commemorativa nel liceo, dove è stata dedicata a Riccardo Ortu l’area sportiva del complesso scolastico di via Messina. In questa circostanza la dirigente scolastica Donatella Arzedi ha appunto annunciato che sono in corso le pratiche con il Ministero per assegnare a Riccardo il diploma.

Sportivo modello

Lo studente oristanese, che frequentava il corso di Scienze motorie, era prematuramente scomparso lo scorso anno. Insieme alla sua classe al completo e a tutti i docenti, c’era una numerosa rappresentanza delle classi dell’Istituto. Alle 12 in punto studenti, docenti e i familiari di Riccardo hanno preso parte alla commemorazione nell’atrio del Mariano IV. “A te che non ti sei mai arreso e sei stato esempio per noi tutti. Studente e sportivo modello”. È la frase che studenti e docenti hanno scritto nella targa apposta nell’area sportiva della scuola che ora porta il suo nome. Un lungo applauso ha accompagnato il momento nel quale la dirigente scolastica Donatella Arzedi e il padre di Riccardo, Antonello, docente dello stesso Liceo, hanno scoperto la targa.

I ricordi

Valentina, una compagna di classe, nel suo intervento, è riuscita a stento a ricordare Riccardo; «Mi sentivo in dovere di dire qualche parola per Ricky - dice Valentina con le lacrime agli occhi – se potessi descriverlo userei solo tre parole; cervello, corpo e cuore. Cervello perché Riccardo era una persona talmente intelligente che capiva tutto e risolveva anche i nostri problemi. Corpo perché era sempre una persona in movimento grazie alla passione per tutti gli sport e cuore perché era sempre pronto ad ascoltarci, aiutarci e consolarci in ogni momento». Toccanti anche le parole del suo insegnante di Scienze motorie: «Un ragazzo che si faceva voler bene - lo ricorda Marco Meletti - sempre propositivo e vivace, aveva sempre una soluzione per aiutare anche i compagni a superare le difficoltà. Averlo conosciuto mi ha anche fatto crescere professionalmente, solo dieci giorni prima della sua scomparsa aveva voluto prendere parte alle lezioni dal suo computer con la didattica a distanza». Toccanti le parole del padre, che da 35 anni insegna allo Scientifico: «Riccardo ci ha insegnato ad essere determinati – dice Antonello Ortu – a non mollare mai e affrontare le difficoltà della vita. La scuola era la sua vita, non pensava alla sua salute, non si è mai tirato indietro nemmeno quando faceva la terapia e le visite, confidava di guarire». Tra le testimonianze quelle di altre due insegnanti; Maria Sedda (Scienze) e Rita Ara (Italiano). Ha partecipato anche Tore Musinu, segretario della sezione arbitri di Oristano; Riccardo era anche un arbitro promettente. «Abbiamo conosciuto Riccardo e ne abbiamo apprezzato le doti umane e le indiscusse qualità di studente modello - dice Donatella Arzedi - Questa targa lo ricorderà in futuro». Simona Piras, la madre di Riccardo, ha ringraziato tutti per aver voluto bene a Riccardo. (e. s.)

