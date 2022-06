Scogliere del Sinis, controllate speciali 

Un documento di quarantasette pagine dove all’interno c’è l’elenco delle zone a rischio ma soprattutto le regole da seguire in caso di pericolo come alluvioni, frane e incendi. Informazioni che saranno a disposizione sia delle forze dell’ordine ma anche dei cittadini. Il Consiglio Comunale di Cabras ha approvato il Piano comunale di Protezione Civile. Come ha spiegato il sindaco Andrea Abis durante l’assemblea «si tratta di un passaggio importante e necessario prima dell’estate, viste anche le criticità che si sono presentate lo scorso anno a causa dei roghi divampati in alcune zone periferiche della cintura urbana».

Il Piano

Per Cabras esistono tre scenari per il rischio idraulico, nello specifico alluvioni derivanti dal rio Mar’e Foghe, dalla piena del fiume Tirso, del Tanui e da Sa ‘Cora manna. Sono nove invece gli scenari relativi al pericolo frane e sono tutti ubicati nella zona costiera: a Su Tingiosu, nella falesia di Seu e a Funtana Meiga ma anche nella borgata di San Giovanni di Sinis, sia in alcuni punti della scogliera sia nella zona dell’Istmo. Molte di più le zone invece soggette a rischio incendi: in tutto 46, tra il Sinis e molte aree che ricadono nella cintura urbana dell’abitato, come Donna Annetta e Don Peppi che come hanno specificato gli amministratori, devono essere monitorati con interventi preventivi di manutenzione della vegetazione.

Forze in campo

Per l’attuazione del Piano comunale di Protezione civile il sindaco si avvale della struttura del Centro operativo comunale. In caso di bisogno entra in campo la Polizia locale, l’ufficio tecnico, i barracelli e gli operatori dell’Area marina protetta, ognuno secondo compiti prestabiliti. «Intendiamo incentivare la nascita di associazioni di volontari, in quanto il supporto di soggetti locali che conoscono perfettamente il territorio è fondamentale sia nella fase del primo intervento, che nelle fasi di spegnimento e nel momento della bonifica, quando le fiamme magari sono state domate ma c’è ancora necessità di evitare che il rogo possa riprendere per il riattivarsi delle braci – ha detto il sindaco Andrea Abis -. Molta attenzione sarà dedicata anche alla verifica, effettuata dalla Polizia municipale, della pulizia dei terreni da parte dei privati. Ognuno deve fare al meglio la sua parte».