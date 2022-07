«Scivu, il parcheggio al Comune» 

Il punto di partenza del contendere risale al 1989. Fu allora che il Comune chiese e ottenne dalla Regione un finanziamento di 1.500.000 di vecchie lire per aree sosta e servizi sulla Costa Verde. Una fetta di 330 milioni fu destinata a Scivu, con l’impegno che l’opera, una volta realizzata, venisse dichiarata di pubblica utilità. Stabiliti anche i termini per il procedimento espropriativo e il valore di 1.622.400 lire. Nel 1992 fu formalizzata l’occupazione d’urgenza, in attesa dell’esproprio definitivo. Rimasto sulla carta. Il resto è storia recente. Ogni anno il Comune chiede e ottiene dal proprietario, l’ex governatore Soru, la disponibilità gratuita del terreno per le strisce blu e tramite un bando incassa 16 mila euro.

I punti chiave del testo fanno riferimento ai danni erariali e d’immagine per il territorio, al rischio di dover restituire i fondi di circa un milione di euro che la Regione e altri enti hanno destinato per realizzare l’area sosta a due passi dal mare, alla necessità di mettere un freno alla trasformazione inarrestabile di una fetta di litorale di grande pregio ambientale. «Il timore - dice il primo firmatario Agostino Pilia - è che l’esercizio di attività imprenditoriale possa impedire la libera fruizione di un bene collettivo. Parliamo di una località conosciuta e vissuta dai cittadini come luogo di grande valore paesaggistico, una tra le più suggestive e incontaminate spiagge arburesi».

Stop alle lungaggini burocratiche, il Comune si attivi immediatamente per entrare in possesso del parcheggio di Scivu, area di proprietà di Riva di Scivu, la società che fa capo a Renato Soru da oltre 30 anni. A sollecitare l’amministrazione «al fine di rivendicare la pubblica utilità della zona e renderla accessibile alla collettività» è il gruppo di minoranza “Avanti Arbus” di centrosinistra, con un’interpellanza al sindaco, Paolo Salis. «È una questione complessa», risponde il primo cittadino, «più volte affrontata e discussa in Aula. Prima di trascinare l’ente in un contenzioso, ho incaricato gli uffici per consultare un legale».

L’interpellanza

L’esproprio

Il Comune

«Lo scorso anno - precisa Salis - per la prima volta Soru ha detto no al Comune, affidando l’area a un privato. Nessuna privatizzazione. Il servizio è rimasto pubblico, fra l’altro unico in quel tratto di costa, assieme a un chiosco. Nessun privilegio, l’accesso libero in spiaggia è per tutti. Un conto - aggiunge - è la richiesta della minoranza per quanto riguarda l’esproprio, doveroso risolverlo, altro è il danno erariale che fatico a capire su quale presupposto. Dal 2013 il Comune da quell’area ha incassato 112 mila euro». L’attuale gestore, Rossano Vacca, interviene sulla vicenda: «La minoranza ha fatto non bene ma benissimo a sollevare il problema. L’incertezza di dover smontare tutto dall’oggi al domani, non rispetta il personale assunto e neppure chi investe per l’avvio dell’attività».

