Scippo cantoniere, ricorso al Capo dello Stato  

In realtà ci hanno tentato, come fece Totò con la celebre vendita della fontana di Trevi. Anche lui, il Principe De Curtis, vendeva qualcosa che non era suo, ma non aveva fatto un bando pubblico. L’Anas, il braccio stradale dello Stato, invece, ha disturbato le trombe delle grandi occasioni per annunciare il piano di cessione, al miglior offerente, delle celeberrime “cantoniere” di Sardegna e non solo. Cento case stradali da nord a sud d’Italia con un bottino ragguardevole in Sardegna, con un piano di dismissione-concessione solo per l’Isola di ben 29 immobili, la maggior parte tutti posizionati sulla costa orientale.

Andata male

Gli è andata male. Il piano che doveva passare inosservato ai più è finito, invece, dritto dritto sulla scrivania del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L’intestazione è forte e chiara: violazione costituzionale. In ballo non ci sono, ovviamente, le sole cantoniere diroccate delle strade sarde, in discussione c’è uno dei passaggi fondamentali dello Statuto autonomo della Sardegna. L’oggetto del contendere è l’art.14 della legge delle leggi, quella che regola l’Autonomia sarda. Una norma che segna il confine netto tra quando il patrimonio statale diventa regionale, che disciplina in modo puntuale, e poi ampiamente precisato dalle sentenze della Suprema Corte Costituzionale e non solo, l’applicazione di quella disposizione. La carta intestata è quella della Regione Autonoma della Sardegna. In contemporanea la missiva spedita da viale Trento, con tanto di carta bollata e timbri, arriva al Quirinale, alla sede dell’Anas e all’Avvocatura di Stato. L’incipit è significativo: ricorso straordinario al Capo dello Stato per violazione delle norme di rango costituzionale relativamente alla dismissione del patrimonio pubblico da parte di un ente di Stato ricadente nel territorio della Regione Sardegna.

Catarifrangenti

Quando negli uffici dell’Ente stradale di Stato la posta elettronica certificata segnala l’arrivo del ricorso della Regione è un fulmine a ciel sereno. La missiva irrompe nei palazzi della società spiazzando non poco i vertici di Anas che avevano fatto finta di non sentire i tentativi di interlocuzione della Regione per evitare lo scontro. Nel dossier immobiliare il ricorso complica non poco i piani romani. I passaggi chiave sono vergati con evidenziatori che sembrano catarifrangenti stradali. Punti nevralgici di un ricorso che riapre una ferita storica con lo Stato proprio in tema di patrimonio. Per lo Statuto non dovrebbero esserci più dubbi: quando un bene immobile dello Stato cessa la sua funzione “statale” quello deve passare “automaticamente” nella piena disponibilità della Regione. Ogni volta, però, se lo dimenticano, sia lo Stato che le società collegate che fanno finta di vivere in un paradiso legale dove non si applicano le norme costituzionali. La mazzata per l’Anas è firmata in calce, su mandato di Christian Solinas, dalle punte avanzate dell’avvocatura regionale nelle Corti superiori, Mattia Pani e Andrea Secchi. I due legali della Regione conoscono il bon ton del diritto ma non risparmiano la chiarezza della sostanza. Il cuore del ricorso a Mattarella è in tre righe: «Gli atti impugnati, il bando dell’Anas e gli allegati, sono illegittimi posto che la proprietà di detti beni è della Regione medesima ai sensi ed in forza di quanto statuito dallo Statuto speciale per la Sardegna». Insomma, l’Anas, scrivono i legali della Regione, stava cedendo, attraverso la concessione a privati, un patrimonio che non gli appartiene più e qualsiasi stratagemma per esercitarne il possesso è fuori legge e viola una norma di rango costituzionale fin troppo chiara. L’Anas, a dire il vero, ha cercato in tutti i modi di evitare l’applicazione di quell’articolo dello Statuto sostenendo che il dispositivo valeva solo per lo Stato e non per le sue società. Peccato che lo stesso ragionamento lo fece 20 anni fa l’Eti, l’Ente tabacchi Italiani, quando nel 2002 mise in vendita la manifatture Tabacchi di Cagliari. In quell’occasione scattò il ricorso alla Corte Costituzionale, al Tribunale amministrativo e Civile. Ci fu il sequestro del bene e il patrimonio fu affidato immediatamente alla Regione. Questa volta i legali di viale Trento hanno esercitato come ultima riserva il ricorso al Capo dello Stato. Detto fatto, da qualche ora quel ricorso è inchiodato nelle procedure del Quirinale che da qui a poco trasmetterà l’atto al Consiglio di Stato che emetterà un parere vincolante destinato alla firma finale del Presidente della Repubblica.

Fermi tutti

E la Regione invoca l’urgenza della decisione: «Si osserva come il contenzioso incide in maniera immediata e diretta su rilevanti aspetti di evidente rilievo costituzionale. Si aggiunga che dal protrarsi della procedura in esame la Regione subirebbe un grave pregiudizio posto che, in esecuzione del bando avviso, i beni ben potrebbero essere assegnati a terzi con conseguente impossibilità per l’amministrazione di poter disporre degli stessi per le proprie finalità istituzionali per tutto il tempo di durata della relativa concessione fissato in 20 anni». Per questo motivo la richiesta è quella di fermare subito il bando prima che il danno sia compiuto. Il rischio non è solo quello di perdere le cantoniere, ma il vero pericolo è quello di un precedente gravissimo che minerebbe alla radice quella norma di rango costituzionale sul passaggio alla Regione del patrimonio dello Stato.

