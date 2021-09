Scippi e raid vandalici, cresce l’allarme  

Scippi, risse e atti vandalici. Non è certo un’estate facile per il centro storico cittadino alle prese con diversi episodi di teppismo e vandalismo. Gli ultimi appena due giorni fa: per l’ennesima volta una donna è stata scippata in via Manno proprio a due passi da via Settembrini dove si era verificato un altro episodio appena la settimana scorsa e sempre nella zona di Funtana e Ortus dove gli scippi salgono a tre in poco più di una settimana.

Non solo: le telecamere hanno immortalato alcuni giovani che intorno alle 2 del mattino distruggevano prendendole a calci le fiorire che si trovano all’esterno della gioielleria Marco Danese in via Marconi. Di qualche giorno fa poi sono le risse in via Cavour, l’ultima finita con un ferito e l’intervento dei carabinieri.

Urla e schiamazzi

Pare non esserci pace per il centro della città, che sta vivendo un’estate quanto mai difficile (anche se già l’inverno non aveva fatto presagire niente di buono) con i diversi esposti dei residenti di via Venezia per la presenza di gruppi di ragazzini che disturbavano la quiete notturna con urla e schiamazzi e che avevano anche distrutto alcune vetrate delle abitazioni con il lancio di arance prese dagli alberi della piazzetta.

Anche il nuovo scippo è descritto dai protagonisti sui social così come i precedenti: «È successo in via Manno verso le 20,30. Due ragazzi su uno scooter bianco, entrambi con il casco e targa coperta. Probabilmente hanno preso via Fiume per poi svoltare in via Manno. È il terzo scippo nella zona in pochi giorni. Chiunque sia provvisto di telecamere e riesce a intravedere qualcosa è pregato di informare le forze dell’ordine».

Erano a bordo di uno scooter anche i due che avevano scippato un’altra donna in via Mameli, strappandole via la borsa con i documenti, metà della pensione e i farmaci salvavita. Ed erano su uno scooter i due, uomo e donna, che avevano portato via la borsa a un’altra vittima facendola cadere a terra. Prima ancora un’altra ragazza era stata scippata in via Settembrini, ma in questo caso non era stato specificato se i malviventi fossero a bordo di una moto.

Il blitz

In via Marconi invece, nella notte tra sabato e domenica sono entrati in azione in vandali. In questo caso le telecamere li hanno immortalati mentre con grande furia distruggevano le fioriere davanti alla gioielleria di Marco Danese, all’incrocio con via Cavour. «Era successa la stessa cosa l’ultimo fine settimana di agosto» spiega Maura Danese, «così eravamo stati costretti a ricomprare le fioriere e a rimettere tutto a posto. Ma nel giro di due giorni hanno distrutto di nuovo tutto. Quello che fa male è vedere tanta cattiveria. Il danno è di circa mille euro».

Pare che gli stessi ragazzi abbiano agito anche non molto lontano, in via Fadda, distruggendo anche in questo caso gli arredi esterni dei negozi come cassette della posta e fioriere.

La protesta

E proprio via Cavour è al centro da mesi di episodi poco piacevoli che stanno rendendo la vita difficile ai residenti e ai commercianti della zona. Urla, risse e schiamazzi sono all’ordine del giorno tanto da richiedere sempre più spesso l’intervento delle forze dell’ordine. Solo la settimana scorsa i carabinieri sono dovuti arrivare subito sul posto per sedere un diverbio tra due persone, di cui una era rimasta anche ferita. Problemi anche nel litorale dove un ladro incappucciato nei giorni scorsi ha sottratto una valigia dallo scantinato di un’abitazione: all’interno c’era il materiale da estetista dell’inquilina per un valore di 3mila euro.

