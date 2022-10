Sciopero low cost, mezzo flop nell’Isola 

«Il rispetto delle fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, ha limitato i possibili disagi», ammette il segretario regionale della Uil Trasporti, William Zonca. «Inoltre, in Sardegna, molti lavoratori hanno preferito non aderire alla mobilitazione per non incorrere in provvedimenti o trasferimenti punitivi oltre Tirreno».

Gli unici voli a essere stati cancellati ieri sono stati otto voli Easy Jet in tutti e tre gli scali sardi: due a Cagliari da per Napoli, altrettanti da e per Malpensa ad Alghero e Olbia. A inizio serata anche i due voli andata e ritorno da Olbia a Berlino sono rimasti a terra.

I sindacati hanno per l’ennesima volta alzatola voce per «rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese», hanno sottolineato in una nota i rappresentanti dei lavoratori.

Il dipendenti delle compagnie low cost hanno incrociato le braccia per un giorno, ma per il traffico aereo, da e per l’Isola, i disagi sono stati pochissimi. Il quarto sciopero proclamato ieri da Filt-Cgil e Uiltrasporti nell’arco di pochi mesi avrebbe dovuto lasciare a terra per 24 ore il personale di Ryanair, EasyJet e Volotea e per 4 ore, dalle 13 alle 17, quello di Vueling, ma alla fine della giornata solo otto voli (tutti Easy Jet) hanno subito la cancellazione.

Il dipendenti delle compagnie low cost hanno incrociato le braccia per un giorno, ma per il traffico aereo, da e per l’Isola, i disagi sono stati pochissimi. Il quarto sciopero proclamato ieri da Filt-Cgil e Uiltrasporti nell’arco di pochi mesi avrebbe dovuto lasciare a terra per 24 ore il personale di Ryanair, EasyJet e Volotea e per 4 ore, dalle 13 alle 17, quello di Vueling, ma alla fine della giornata solo otto voli (tutti Easy Jet) hanno subito la cancellazione.

I sindacati hanno per l’ennesima volta alzatola voce per «rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese», hanno sottolineato in una nota i rappresentanti dei lavoratori.

Rabbia

Gli unici voli a essere stati cancellati ieri sono stati otto voli Easy Jet in tutti e tre gli scali sardi: due a Cagliari da per Napoli, altrettanti da e per Malpensa ad Alghero e Olbia. A inizio serata anche i due voli andata e ritorno da Olbia a Berlino sono rimasti a terra.

«Il rispetto delle fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, ha limitato i possibili disagi», ammette il segretario regionale della Uil Trasporti, William Zonca. «Inoltre, in Sardegna, molti lavoratori hanno preferito non aderire alla mobilitazione per non incorrere in provvedimenti o trasferimenti punitivi oltre Tirreno».

Stop

«Restano ferme e ancora attuali le rivendicazioni salariali e di diritti negati da queste compagnie che, oltre stridere sotto l’aspetto sociale non fanno altro che aumentare una concorrenza sleale», ha lamentato il segretario regionale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu. «Entrambi questi due fattori hanno fatto esplodere tutte le contrazioni in un settore strategico come quello del trasporto aereo. Se i primi tre scioperi ad oggi sono serviti ad evitare che gli assistenti di volo fossero costretti a pagarsi l’acqua presa a bordo dell’aeromobile Ryanair e obbligare la compagnia irlandese ad iniziare a rispettare almeno parte delle normative sul lavoro previste nel nostro paese, questo dovrà necessariamente essere propedeutico per costringere le compagnie low cost a sedersi al tavolo delle trattative per tutte le altre problematiche ancora irrisolte».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata