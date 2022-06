Sciopero flop, poche cancellazioni 

Pochi disagi, poche cancellazioni, molti aerei in ritardo (ma in linea con la routine di un sabato estivo). Lo sciopero dei dipendenti delle compagnie low cost è un flop, soprattutto nell’Isola, e i passeggeri tirano un sospiro di sollievo. Sui tabelloni degli aeroporti sardi l’avviso «volo cancellato» si è visto poco. A Olbia sono saltati due collegamenti EasyJet con Milano e la rotta Eurowings per Colonia, eliminata anche Cagliari. Ad Alghero stop ai voli Ryanair per Bordeaux e Catania. Per il resto, non è stato il weekend che molti temevano.

Lo scenario

Eppure le premesse c’erano tutte: dopo la protesta dello scorso 8 giugno, i sindacati di Ryanair, Malta Air, EasyJet e Volotea avevano programmato un’altra giornata di stop, per far sentire la voce dei dipendenti contro le «retribuzioni inferiori ai minimi previsti dal contratto nazionale, condizioni operative insostenibili, mancato adeguamento dei trattamenti salariali ai contratti di riferimento e pratiche anti-sindacali». Accuse che le low cost, soprattutto, Ryanair, hanno rispedito al mittente definedo un «inutile sciopero» la protesta di ieri. «Nessun assistente di volo o appartenente alla crew di bordo ha partecipato», hanno detto i manager della low cost, «tutte le cancellazioni sono state legate allo sciopero dei controllori di volo. Ad oggi Ryanair ha negoziato un contratto di lavoro con i sindacati più rappresentativi», non coinvolti nello sciopero di ieri. Una protesta di cui avrebbe voluto approfittare Ita Airways, che fino a venerdì ha offerto a tutti i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni na tariffa fissa di 99 euro (solo andata).

In Italia a proclamare lo sciopero di 24 ore degli addetti di Easyjet e Volotea è stata Uiltrasporti, insieme a Usb per Easyjet, che denuncia «il perdurare delle inaccettabili condizioni in cui piloti e assistenti di volo sono costretti a lavorare». Per quanto riguarda EasyJet il sindacato sottolinea «la compressione dei diritti dei lavoratori culminata in licenziamenti ingiustificati, contro la mancanza di solidità operativa e il totale degrado delle relazioni industriali, a danno di passeggeri e equipaggi, in una stagione già molto complicata per il trasporto aereo che cerca di riprendersi». Nel caso di Volotea, fanno sapere da Uiltrasporti, la protesta continua contro l’atteggiamento aziendale che «lede i diritti dei lavoratori per il mancato adeguamento delle retribuzioni minime secondo l’articolo 203 e per le numerose azioni unilaterali con un ulteriore abbassamento dei salari giustificato da accordi individuali e pseudo-volontari».

I numeri