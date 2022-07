Sciopero, a terra 16mila passeggeri 

Oltre 100 voli cancellati nell’Isola – tra partenze e arrivi – e circa 16mila passeggeri rimasti a terra o costretti a cambiare programmi di viaggio nella domenica più difficile per i trasporti aerei. Lo sciopero degli equipaggi delle compagnie low cost e del personale Enav manda al tappeto i collegamenti con la Penisola e gli scali europei. I disagi vanno oltre le previsioni: nella giornata di ieri sono stati eliminati dai tabelloni degli aeroporti sardi altri 20 voli, oltre a quelli già annunciati nei giorni scorsi. Senza dimenticare i ritardi. A Cagliari si fermano all’ultimo momento i due voli di EasyJet per Milano e quello di Air France per Parigi, ad Alghero le rotte per Memmingen e Vienna (entrambi targati Ryanair), a Olbia quelle per Dusseldorg (Eurowings), Bergamo, Venezia e due per Malpensa (tutte EasyJet): destinazioni che sono andate ad allungare la lista – già abbastanza corposa – di cancellazioni programmate da giovedì scorso, quando le compagnie hanno cominciato a mandare sms e mail ai passeggeri dei voli soppressi.

I motivi

I disagi si sono prolungati per tutta la giornata, anche se formalmente lo sciopero è durato solo quattro ore, dalle 14 alle 18, la “finestra” temporale in cui si sono fermati piloti e assistenti di volo italiani di Ryanair, della sua controllata Malta Air, della società interinale CrewLink (partner del vettore irlandese), di EasyJet e Volotea. Anche Ita Airways ha comunicato di aver annullato 122 voli, quasi il 40% della sua programmazione giornaliera.

I lavoratori delle low cost chiedono – da tempo – un miglioramento delle condizioni lavorative e contrattuali. Ma hanno incrociato le braccia anche i dipendenti dell’Enav che dirigono il traffico sopra i cieli nazionali. Tanto che Ryanair, in una nota, ha cercato di addoossare le responsabilità delle cancellazioni allo stop dei controllori di volo: «Ci scusiamo con i passeggeri interessati da questo sciopero Enav e dalle relative cancellazioni che sono fuori dal nostro controllo». Una formula non casuale, pensata per rendere più difficili le richieste di risarcimento: in questo modo diventa difficile per i passeggeri capire se il loro volo è stato cancellato per lo sciopero Enav o quello del personale di Ryanair. I disagi di ieri sarebbero stati maggiori se la Commissione garanzia sciopero non avesse chiesto — e ottenuto — di ridurre la protesta da 24 a 4 ore.

In Europa