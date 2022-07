Sciampitta, ma che grande festa! E il mondo non ha più confini  

«Il nostro è un Paese piccolo ma siamo orgogliosi di avere una cultura variegata», ha detto il direttore del gruppo della Serbia Spanaz Belgrado, Nenad Vukmirovic, «per questo motivo è difficile definire un nostro tratto caratteristico. Diciamo che i ritmi irregolari e i passi differenti ci contraddistinguono». La direttrice del gruppo della Croazia Caterina Ratky ha i capelli viola e sprizza energia da tutti i pori; «noi portiamo coreografie delle diverse parti della Croazia» e forse il podio per il costume più bello va a loro; «indossiamo il più ricco e particolare con le gonne fatte di pezzi di tessuto lunghissimi poi divisi in sette strati». Treccine e orecchini con la forma dell’Africa, Susan Atiyu è la direttrice del National Ensemble di Naiorbi, che riunisce ballerini dalle diverse tribù dell’Africa «e tradizioni e costumi sono tutti diversi a seconda della tribù».

Un incontro, come hanno detto i gruppi partecipanti, «di pace e di fraternità tra i popoli». E un’occasione per conoscere tradizioni lontane. Dalle pompose gonne, con ben sette strati della Croazia, al sombrero vueltiao della Colombia, arruolata all’ultimo momento dopo il forfait del Messico. I messicani si sono fermati in Francia, dove hanno litigato e sciolto il gruppo e fine della storia. Ma poco importa perché qui con Kenya, Irlanda, la Croazia, la Serbia e appunto la Colombia è un festa.

Eccoli qui i colori e i suoni del mondo. Sfilano a Quartu tra le vie del centro storico in questo debutto di Sciampitta, il festival internazionale del folklore, organizzato dal gruppo Città di Quartu che fino a mercoledì prossimo inonderà la città di allegria.

I Paesi

I costumi

«Il nostro è un Paese piccolo ma siamo orgogliosi di avere una cultura variegata», ha detto il direttore del gruppo della Serbia Spanaz Belgrado, Nenad Vukmirovic, «per questo motivo è difficile definire un nostro tratto caratteristico. Diciamo che i ritmi irregolari e i passi differenti ci contraddistinguono». La direttrice del gruppo della Croazia Caterina Ratky ha i capelli viola e sprizza energia da tutti i pori; «noi portiamo coreografie delle diverse parti della Croazia» e forse il podio per il costume più bello va a loro; «indossiamo il più ricco e particolare con le gonne fatte di pezzi di tessuto lunghissimi poi divisi in sette strati». Treccine e orecchini con la forma dell’Africa, Susan Atiyu è la direttrice del National Ensemble di Naiorbi, che riunisce ballerini dalle diverse tribù dell’Africa «e tradizioni e costumi sono tutti diversi a seconda della tribù».

E poi ecco qua la Colombia arrivata all’ultimo: «Siamo molto contenti di essere qui», dice il direttore artistico Carlos Martines, «la nostra musica nasce da una mescolanza europea, indigena e africana».

Lo spettacolo

Dopo la sfilata, in piazza Mercato per lo spettacolo serale c’è il sold out e ci sono tutti i gruppi stranieri e con loro il cantante Tonio Pani e il gruppo Su Idanu. E alla fine è davvero un messaggio di pace e di fratellanza, quando li vedi sfilare sul palco con le bandiere, vicini, senza divisioni e senza guerra. I popoli del mondo arrivati qui con le loro danze e la loro musica, per gridare a tutti che si può stare insieme senza conflitti. Il festival prosegue oggi alle 21.30 con il concerto di Tonio Pani e i Nur.

La diretta

Domani invece la cucina del mondo ritorna con “Sciampitta con gusto” al ristorante Pani e Casu mentre in serata i balli, come non succedeva da anni, si spostano direttamente nelle piazze: alle 20 in piazza Sacro Cuore ci sarà il gruppo della Croazia, in piazza Santa Lucia il Kenya e in piazza Santa Maria la Colombia. Alle 21.30 poi in via Porcu “Sciampitta sotto le stelle” con spettacolo e animazione con i gruppi di Croazia, Kenya e Sicilia. Si chiude mercoledì con la diretta su Videolina.

