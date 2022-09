Sciabolata di Lutzu al sindaco 

C’eravamo tanto amati. Andrea Lutzu lascia la presidenza della Fondazione Oristano e l’addio diventa l’occasione per certificare un malcontento non più mascherabile. Niente più sorrisi di facciata, la distanza dall’attuale esecutivo (e soprattutto dal primo cittadino, fino a qualche mese fa suo vice) è sempre più ampia.

Il vulnus

«In queste settimane - scrive nella lettera di dimissioni - il mio disagio politico è notevolmente aumentato, a seguito anche di alcune scelte dell’amministrazione comunale in totale ed inaccettabile discontinuità con quelle fatte dalla precedente, che ho avuto l’onore di guidare per cinque anni, peraltro in stretto contatto e, allora, in piena condivisione con i vertici dell'attuale». Dichiarazioni al vetriolo alle quali Massimiliano Sanna preferisce non replicare. «Prendo atto della decisione - si limita a dichiarare - non ho nulla da aggiungere». Che tra i due i rapporti fossero tesi non è un segreto, nonostante la disponibilità a collaborare con la nuova amministrazione, manifestata all’indomani dell’elezione di Sanna. «È una decisione che in buona parte prende origine dalla mia sofferta decisione di non ricandidarmi come sindaco della città di Oristano», chiarisce Lutzu, ma ad aver pesato sulla scelta di abbandonare l’incarico al vertice della Fondazione, strumeto operativo per cultura, turismo e Sartiglia, sarebbero state alcune scelte adottate dall’esecutivo nei primi tre mesi di governo. Una su tutte la revoca dell’incarico ad Alessio Putzu, la cui nomina al vertice della società in house Oristano Servizi era stata rinnovata dall’ex sindaco a maggio, in piena campagna elettorale. Una decisione che alcuni partiti di maggioranza avevano etichettato come intempestiva.

In trincea

Ma è solo uno dei tanti dietrofront mal digeriti da Luztu, come «il passo indietro sul transito delle bici in centro, ad esempio». L’ultimo, in ordine di tempo riguarda l’ipotetica assegnazione di tre alloggi popolari alla comunità rom. «Non voglio fare nessuna polemica - osserva - semplicemente non sono nelle condizioni di portare avanti serenamente il mio incarico». I rapporti con FdI non sono in discussione, assicura l’ex primo cittadino: «Resto saldamente all’interno del mio partito».