Schiuma sul lago, via alle indagini 

Adesso però le amministrazioni che fanno parte delle Unioni dei Comuni del Guilcier e del Barigadu, dopo aver espresso in diverse occasioni seri dubbi sulle cause che generano la schiuma, hanno deciso di metterci mano in maniera decisiva ponendo al primo posto del “Contratto del lago”, in fase di avvio, lo studio e l’analisi sulle condizioni del bacino. Il primo obiettivo operativo importante è stato già raggiunto affidando all’Università di Sassari uno studio sullo stato di salute complessivo dell’Omodeo. E da qui si può partire per tutti i progetti futuri.

L’ultima volta che si è notata la massiccia presenza di queste chiazze è stato poche settimane fa in località “Riu e Leppere”, nel territorio ai confini di Zuri e Soddì. Non è stato sicuramente un bel vedere, così come non lo è stato nelle precedenti occasioni. Tutti coloro che, a vario titolo, sono stati interessati dal problema hanno sempre escluso che la schiuma fosse causata da inquinamento ma che sia “semplicemente” il risultato di alcuni fenomeni naturali.

Quella schiuma biancastra, oleosa e maleodorante che sempre più spesso invade le rive del Lago Omodeo, non fa dormire sonni tranquilli. Sono preoccupati soprattutto quanti ritengono che l’invaso possa diventare una risorsa e non rappresentare più un handicap per tutto il territorio. Non è un segreto per nessuno che uno specchio d’acqua sano, pulito e fruibile, può rappresentare un grande strumento di attrazione.

L’allarme

La decisione

«Risposte certe»

«In questa direzione altri passi concreti in avanti li abbiamo fatti - evidenzia il presidente dell’Unione dei Comuni del Guilcier, Serafino Oppo - adottando gli atti e gli impegni di spesa per i componenti della segreteria tecnica composta da quattro docenti universitari, coordinati dalla professoressa Elena Dai Prà dell'università di Trento ed esperta in contratti di lago, che ci devono accompagnare, dopo le analisi ambientali alla stesura del contratto di lago. Ora - aggiunge Oppo - in tempi brevi convocheremo un primo incontro col gruppo di coordinamento dei sindaci. È chiaro che da questo studio dovranno scaturire delle risposte certe al fine successivamente di programmare lo sviluppo del territorio».

Il futuro

Le discussioni su questo argomento sono già state avviate nelle prime riunioni svolte dagli esperti con i sindaci sui temi come la salvaguardia e riqualificazione dei sistemi ambientali e paesaggistici, la tutela della biodiversità e della qualità delle acque, la gestione sostenibile dei rischi da alluvione e da dinamica geomorfologica, anche attraverso interventi integrati. «Oltre allo studio commissionato all’Università, è stato anche creato un gruppo di lavoro. Qui andranno individuate – conclude il presidente Oppo - le direttive che impegnano i sottoscrittori pubblici e privati, per le future politiche di sviluppo del territorio, trasformando la presenza del lago in punto di forza».

