Schirru: io sindaco? Ora sono pronto 

«A preoccupare non è l’esito delle urna, ma il miscuglio di forze politiche contrapposte all’interno dell’orami ex maggioranza, in larga misura composta e sostenuta da esponenti di centrodestra e centrosinistra, responsabili delle elezioni anticipate».

«Centrodestra e centrosinistra in una lista unica per le prossime elezioni comunali, è una strada assolutamente impercorribile». L’ex vicesindaco di Arbus, Michele Schirru, giovane del Pd, non si lascia cogliere impreparato all’appello per l’unità, lanciato dal segretario della sezione locale del Partito democratico, Gianni Caddeo: «Mi sembra una provocazione, nulla di più». Al contrario, Caddeo ribadisce: «Lo scioglimento anticipato del governo cittadino, dopo le dimissioni di 9 consiglieri, fra maggioranza e minoranza, suggerisce di mettere da parte i colori politici e stringersi in un progetto comune».

«Centrodestra e centrosinistra in una lista unica per le prossime elezioni comunali, è una strada assolutamente impercorribile». L’ex vicesindaco di Arbus, Michele Schirru, giovane del Pd, non si lascia cogliere impreparato all’appello per l’unità, lanciato dal segretario della sezione locale del Partito democratico, Gianni Caddeo: «Mi sembra una provocazione, nulla di più». Al contrario, Caddeo ribadisce: «Lo scioglimento anticipato del governo cittadino, dopo le dimissioni di 9 consiglieri, fra maggioranza e minoranza, suggerisce di mettere da parte i colori politici e stringersi in un progetto comune».

Il no alla lista unica nasce dalla paura del quorum?

«A preoccupare non è l’esito delle urna, ma il miscuglio di forze politiche contrapposte all’interno dell’orami ex maggioranza, in larga misura composta e sostenuta da esponenti di centrodestra e centrosinistra, responsabili delle elezioni anticipate».

Eppure la sua minoranza si è alleata con l’assessora al Turismo per mandare a casa il sindaco Andrea Concas. Cosa è cambiato?

«Un episodio isolato. Semplicemente ci siamo resi conto che l’amministrazione aveva concluso il suo corso. Al momento, comunque, non ci sono altri accordi».

La ricerca dei candidati è avviata, il centrosinistra sta lavorando da solo?

«Le trattative procedono per una squadra di governo forte e capace. Indiscutibile che il perimetro della partenza sia il centrosinistra e altre forze che rientrano nello schieramento. Porte aperte ai civici e ai moderati e un programma condiviso mettendoci dentro quanto di buono è stato fatto col nostro mandato dal 2015 al 2020».

Cosa intende per “buono”?

«Mi limito a tre grandi interventi che vanno affrontati e risolti. Il primo è l’approvazione del Puc, atteso da 15 anni. Poi c’è il Pul, lo strumento che detta le regole per lo sviluppo della Costa Verde e il progetto di un’incompiuta, piazza San Lussorio».

Si parla di una sua candidatura a sindaco, un sogno che si avvera?

«Sono stato il candidato più votato sia nelle elezioni del 2015 e che in quelle del 2020. Se oggi la stessa maggioranza che mi ha sostenuto e il gruppo, col quale ho condiviso sette anni di amministrazione, dovessi propormi la guida del mio paese, non potrei dire no. L’esperienza maturata è la mia sicurezza, rispetto a cinque anni fa, quando non avrei potuto accettare. Comunque, la nostra forza è la condivisione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata