Schianto sulla 554, tre feriti in ospedale: una donna è grave 

Terribile scontro frontale con tre feriti ieri verso le 17.30 sulla 554, nel tratto in territorio di Selargius privo di spartitraffico. L’impatto è stato violentissimo e i due mezzi coinvolti sono andati distrutti: ad avere la peggio è stata una donna di Quartu, rimasta incastrata tra le lamiere e poi ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi.

Stanno invece meglio gli occupanti dell’altra auto: anche loro sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale in codice rosso ma una volta in ospedale sono stati dichiarati fuori pericolo. Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti che hanno assistito allo schianto, con l’arrivo di diverse ambulanze del 118, della Polizia locale di Selargius e dei vigili del fuoco. Il traffico è rimasto bloccato per ore.

Lo schianto

L’incidente è avvenuto all’altezza del Brico World: secondo una prima ricostruzione della Polizia locale di Selargius, coordinata dal dirigente Marco Cantori, sarebbe stata una Renault, condotta da Manuela Trois, 45 anni di Quartu, a invadere la corsia opposta proprio in un tratto di carreggiata privo di guard rail. Lo scontro è stato violentissimo con i due mezzi che si sono accartocciati e con la donna rimasta prigioniera fra le lamiere della sua macchina. Sono stati i Vigili del fuoco arrivati dalla vicina sede di via Marconi, a estrarla dall’abitacolo. La ferita è stata subito caricata su un’ambulanza e trasferita in codice rosso al Brotzu dove le sue condizioni sono apparse gravissime. Ha riportato diversi traumi. I sanitari si sono riservati la prognosi. Anche gli occupanti della seconda auto, una Opel Corsa, sono rimasti feriti: si tratta di Matteo Lecca e di Alessandro Porcu di Assemini. Le loro condizioni per fortuna non destano alcuna preoccupazione.

Traffico in tilt

Intanto sul posto dell’incidente, nel tratto di 554 fra Selargius e Quartucciu, la Polizia locale eseguiva i rilievi di legge. Il traffico è stato dirottato sulle strade laterali, ma il disagio per gli automobilisti è stato pesante, con lunghe fila in entrambe le direzioni di marcia e soprattutto nelle vicinanze dei semafori. Sono stati invece i Vigili del fuoco a liberare in serata la sede strada dai detriti rimuovendo i mezzi danneggiati e consentendo così che riprendesse il regolare flusso delle auto in entrambe le direzioni di marcia. La Polizia locale intanto sta cercando di chiarire le cause dell’incidente: la conducente della Renault potrebbe essere rimasta vittima di un malore. Ma non si esclude neanche il guasto meccanico o altre ipotesi. I Vigili urbani hanno raccolto anche alcune testimonianze che potrebbero tornare utili nell'economia delle indagini interrogando gli automobilisti che per primi hanno prestato soccorso ai feriti.

Strada a rischio

Si tratta dell’ennesimo incidente sulla 554: una strada che sopporta un enorme mole di traffico ma che è da completare con l’allungamento dei guard-rail nei punti scoperti e con la realizzazione delle nuove rotatorie. I progetti ci sono, i finanziamenti pure. Ma nessuno parla di inizio lavori con l’Anas che periodicamente porta comunque avanti interventi di rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale. Ma evidentemente non basta per garantire la sicurezza. Il comandante dei Vigili urbani di Selargius, il tenente colonnello Marco Cantori, ha più volte denunciato la pericolosità della strada, tra le più trafficate d’Italia. Anche se tantissimi incidenti sono comunque legati al mancato rispetto della velocità e alla fatalità.

