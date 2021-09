Schianto nell’incrocio a rischio 

Ancora un incidente ieri mattina nell’ora di punta all’incrocio per l’Osservatorio sulla statale 387 con due persone rimaste ferite e il traffico dei pendolari in tilt. Uno scontro violentissimo avvenuto alle 7.50 con una delle due auto coinvolte scaraventata sullo spartitraffico.

Paura e lunghe code

Immediato l’allarme. Alcuni automobilisti si sono fermati prestando i primi soccorsi ai feriti. Altri hanno chiamato il 113, i vigili del fuoco e i carabinieri. I feriti, Luigi Atzeni 35 anni di Soleminis e Diego Abis, 51 anni di Selargius sono stati trasferiti in ospedale dalle ambulanze del 118. Guariranno in 30 giorni e dieci giorni. All’origine dell’incidente (stando ai primi rilievi dei carabinieri di Selargius), potrebbe esserci una mancata precedenza: una delle due auto avrebbe svoltato a sinistra per immettersi su una strada secondaria, mentre sopraggiungeva una macchina in direzione Dolianova. Uno scontro violentissimo, all’altezza del semaforo non più in funzione. Sul posto con le ambulanze del 118 e i carabinieri, anche i vigili del fuoco che hanno rimosso i mezzi coinvolti nello scontro. Il traffico ha così ripreso a scorrere regolarmente dopo le lunghe file che si sono create nelle due direzioni di marcia.

Il progetto rotatoria

Un incrocio che si conferma dunque pericolosissimo, tanto che per mettere in sicurezza questo tratto della 387 al chilometro 7,650 della Statale che conduce verso Dolianova c’è un progetto già approvato dalla Giunta e dal Consiglio comunale. Da poco è anche arrivato il parere positivo della Regione alla variante urbanistica che prevede la realizzazione della rotatoria al posto dell’attuale incrocio a raso in passato teatro di troppi incidenti mortali.