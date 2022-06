Schianto nella notte: quattro feriti 

Spaventoso incidente alle porte di Ortacesus: quattro persone sono finite in ospedale. Tutto è avvenuto intorno alle 2.30 della notte tra domenica e lunedì quando sulla Statale c’è stato uno scontro frontale tra una Bmw Serie 1 guidata da Paola Erriu, 41 anni, assessora alla Cultura del Comune di Senorbì e agente della Polizia locale di Segariu che rientrava dal seggio elettorale, e una Opel Corsa a bordo della quale viaggiavano tre ragazzi: Tanya Deias, 21 anni di Samatzai, Mailee Fanni, 26 anni di Ortocesus, Roberto Balliccu, 24 anni di Ortocesus.

La dinamica

L’urto è stato violentissimo ed è avvenuto all’uscita del centro di Ortacesus in direzione Senorbì, lungo la strada statale 547 all’altezza dell’incrocio con la Provinciale 5. Gli occupanti dei veicoli sono rimasti intrappolati tra le lamiere delle due auto.

I soccorsi

È stato un automobilista di passaggio a far scattare l’allarme e chiedere aiuto: i soccorsi sono arrivati tempestivamente, di fatto salvando la vita alle persone coinvolte. Sul posto sono intervenute le ambulanze di base Alfa 86 di Ortacesus, Alfa 55 di Senorbì e le medicalizzate Mike 65 di Senorbì e Mike 80 di San Gavino. Indispensabile anche l’intervento dei vigili del fuoco di Mandas che hanno provveduto a liberare automobilisti e passeggeri che erano incastrati all’interno delle macchine e consegnarli alle cure del personale medico.

Tutti i feriti (nessuno di loro per fortuna è in pericolo di vita) sono stati portati in ospedale. L’assessora comunale di Senorbì è stata ricoverata all’ospedale Is Mirrionis di Cagliari, mentre i ragazzi che occupavano la Opel Corsa sono stati trasferiti all’ospedale di San Gavino, al policlinico di Monserrato e al Brotzu di Cagliari. Per tutti i medici hanno diagnosticato numerose fratture e forti contusioni.

I rilievi

A eseguire i rilievi sul luogo dell’incidente sono stati i carabinieri: saranno proprio le informazioni messe a verbale dai militari a risultare utili per ricostruire la dinamica e chiarire cosa abbia causato lo scontro sulla strada statale all’ingresso del centro abitato.

