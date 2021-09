Schianto in auto, gravi due fratelli 

Due fratelli di Sestu sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni dopo un drammatico incidente sulla ex provinciale per Elmas: la loro auto è letteralmente volata fuori dalla carreggiata, rovesciandosi più volte. Immediati i soccorsi e l’allarme con l'arrivo delle ambulanze del 118, della Polizia locale di Sestu e dei Vigili del fuoco. Uno dei due fratelli è finito al Brotzu con un trauma cranico e altre ferite; l’altro al Policlinico di Monserrato con un trauma toracico. La prognosi è legata agli accertamenti clinici avviati col ricovero.

I feriti

A stare peggio è Kevin Bonu, 19 anni di Sestu. Per lui i sanitari si sono riservati la prognosi. Meno grave invece il fratello Jonatha, 32 anni: i due non sarebbero comunque in pericolo di vita. I rilievi di legge sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale coordinati dall’ufficiale Antonello Desogus: si cerca di chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Non è da escludere che l’incidente possa essere stato favorito anche dall’asfalto reso viscido dalla pioggia. Ma questa, è solo una ipotesi. La Polizia locale mantiene un comprensibile riserbo in attesa di ultimare tutti gli accertamenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno recuperato l’auto, finita in un fosso, mettendo in sicurezza l’intera strada col traffico che dopo alcune ore ha ripreso a scorrere regolarmente.

La dinamica

L’incidente si è verificato verso le 12,20 al chilometro 6,900 della ex provinciale numero 8 che porta a Elmas. Una strada molto trafficata a tutte le ore del giorno e della notte. I due fratelli erano a bordo di una Fiat Uno condotta da Jonatha Bonu che avrebbe improvvisamente sbandato finendo nel fosso e poi di nuovo sull’asfalto, rovesciandosi. Quando sono arrivate le unità medicalizzate e i Vigili urbani di Sestu, i due apparivano sotto choc e doloranti. Tanto che sono stati immediatamente caricati sulle ambulanze e trasportati in ospedale dove sono stati ricoverati per i traumi riportati. A preoccupare maggiormente sono le condizioni del fratello più piccolo, che ha un brutto trauma cranico. Sulla ex provinciale all’opera i Vigili del fuoco e la Polizia locale per diverse ore. Tra l’altro si sta cercando di verificare l’eventuale coinvolgimento di altre auto o di eventuali ostacoli. Al momento, pare che non siano rilevate responsabilità di terzi. In questo contesto si cerca anche qualche eventuale testimonianza in attesa di poter sentire i due feriti e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

