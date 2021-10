Schianto fatale sulla 196, una condanna 

Nel tragico incidente avvenuto la sera dell’11 agosto di quattro anni fa sulla statale 196, in prossimità del cavalcavia per la provinciale Villacidro-San Gavino, aveva perso la vita Fausto Tuveri, 66 anni appena compiuti, nato a Guspini e residente a Decimomannu, ma erano rimaste ferite anche altre due persone di Guspini. Uno scontro terribile che coinvolse tre auto la cui dinamica ha impegnato a lungo gli investigatori della Procura. Ieri mattina, il giudice del Tribunale di Cagliari, Roberto Cau, ha condannato a 8 mesi di reclusione (con pena sospesa) per omicidio colposo il 66enne Paolo Traversari (Gonnosfanadiga), assolvendo invece Mauro Saba (33, di San Gavino) e disponendo il rinvio a giudizio per Piergiorgio Piras (34 anni di Villasor).

La tragedia

Per il pubblico ministero Guido Pani non è stato facile stabilire le cause dell’incidente, accaduto poco prima delle 21 in un tratto di rettilineo. Assegnate le consulenze, la Procura aveva ipotizzato che il veicolo di Traversari, una Peugeot, stesse correndo a 127 chilometri orari (contro il limite dei 50), e che la Seat di Saba viaggiasse a 84 chilometri orari. Oltre il limite anche la Dacia Duster della vittima che avrebbe superato i 70 orari. Piergiorgio Piras, invece, sarebbe stato alla guida di un trattore che, stando alle relazioni dei carabinieri, avrebbe avuto i dispositivi di illuminazione e segnalazione inefficienti. La ricostruzione del pubblico ministero ipotizza che la vittima si sia accorta all’ultimo della presenza del mezzo agricolo, cercando di sorpassarlo per evitare un tamponamento ma finendo con lo scontrarsi frontalmente con la Peugeot che poi è carambolata sulla Seat.

L’udienza

Nell’udienza di ieri il pm Enrico Lussu ha chiesto l’assoluzione per Saba e la condanna a due anni di reclusione per Traversari, difesi dagli avvocati Carlo Demurtas, Giampaolo Manca e Maurizio Piras. Stralciato perché non aveva chiesto il rito abbreviato, Piergiorgio Prias – assistito dal legale Mauro Massa – verrà processato a novembre. Uscito dalla camera di consiglio, il giudice Roberto Cau ha condannato a 8 mesi (con pena sospesa) il conducente della Peugeot e assolto Saba. La sera dell’incidente, il primo ad arrivare era stato un carabiniere fuori servizio della Compagnia di Villacidro, il brigadiere Salvo Cottone, che aveva prestato i primi soccorsi e chiamato il 118. Per Fausto Tuveri, però, non c’era più nulla da fare. I soccorritori avevano stabilizzato gli altri feriti che poi erano stati portati all’ospedale di San Gavino.