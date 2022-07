Schianto fatale, muore 42enne 

Una curva insidiosa, la moto impazzita finisce contro il guard rail della statale 131 Dcn all'altezza di Abbasanta. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo a un quarantaduenne di Serrenti. Massimiliano Putzu è morto alcune ore dopo all’ospedale San Francesco di Nuoro, mentre la 44enne di Cagliari che viaggiava con lui è ricoverata al San Martino di Oristano, non in pericolo di vita.

L’impatto

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di domenica. I due centauri viaggiavano a bordo di una Honda Cbr ma mentre affrontavano una curva per immettersi nella bretella che porta ad Abbasanta c’è stato lo schianto. Putzu ha perso il controllo della moto, poi l’impatto molto violento contro la barriera metallica e la pesante caduta. I due sono rimasti immobili sull'asfalto, immediatamente è scattato l’allarme.

I soccorsi

Alcuni automobilisti di passaggio hanno chiesto l’intervento dei soccorsi, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Ghilarza. I sanitari, dopo le prime cure per stabilizzare Massimiliano Putzu, lo hanno accompagnato d’urgenza all’ospedale di Nuoro. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, nonostante i tentativi dei medici per cercare di salvargli la vita, tre ore dopo l’impatto devastante il quarantaduenne si è dovuto arrendere. La donna che viaggiava con lui, invece, è stata accompagnata al San Martino di Oristano dove si trova ricoverata con vari traumi e ferite, non è in pericolo di vita. I carabinieri nel frattempo si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente e dei vari rilievi.