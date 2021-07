Schianto fatale, i pericoli della 131  

I due turisti del Lazio, un uomo e una donna di 51 e 53 anni, rimasti coinvolti nel tragico incidente costato la vita al maresciallo capo dei barracelli Graziano Piras, di Jerzu, sembrano aver superato i momenti più critici. I medici dell’ospedale di Nuoro, dove i due si trovano ricoverati per traumi vari riportati nel terribile incidente di domenica mattina sulla 131 Dcn, non sciolgono la prognosi ma sono abbastanza fiduciosi.

È la buona notizia che arriva nella giornata del gran dolore di Cabras, dove Graziano Piras lavorava nella compagnia barracellare, e dei concittadini di Jerzu che ieri pomeriggio hanno partecipato ai funerali officiati nella Parrocchiale. Anche i social raccontano di un uomo buono, che si era dedicato al sindacato del corpo dei barracelli, il Saropol (sindacato autonomo regionale operatori di polizia locale) di cui Graziano Piras era socio fondatore e segretario regionale.

Gli accertamenti

Intanto i Carabinieri di Ghilarza, che hanno effettuato i rilievi, incominciano ad assemblare i tasselli per chiarire la dinamica dell’incidente. Accertato che la Fiat Uno condotta da Graziano Piras è stata tamponata dalla Nissan X trail dei due turisti, resta da capire come sia potuto accadere. Sembrerebbe (ma è tutto da accertare) che il maresciallo Graziano Piras procedesse in lenta retromarcia, probabilmente interessato anche per il lavoro che faceva, da qualche fil di fumo residuo che arrivava dal costone a destra della sua direzione di marcia (Nuoro) completamente distrutto da un incendio ancora fumante. Ad accreditare la versione ci sarebbero alcuni automobilisti che avrebbero superato l’auto di Piras, operazione che invece non è riuscita ai due turisti, andati a sbattere sulla Fiat Uno. Tra le altre ipotesi anche un malore per il gran caldo, una distrazione, un colpo di sonno.

I pericoli sulla 131

«La Dcn è una strada da percorrere a velocità moderata, massimo 80 chilometri come indicano ripetutamente i cartelli, quindi 10 meno di quanto si potrebbe perché nonostante il suo tracciato sia di superstrada ad alto scorrimento, la statale è classificata come strada extraurbana secondaria avente velocità 90 Km/h. Per di più non c’è una piazzola di sosta e in alcuni punti le carreggiate sono strette», spiegano i tecnici. «Il tratto dove è avvenuto l’incidente presenta un pericolo in più dovuto alla semicurva che si apre a una discesa dove gli 80 possono saltare». Saranno comunque i periti a chiarire ogni aspetto dopo aver verificato le due auto poste sotto sequestro e affidate alla società “Soccorso stradale Cau” di Franco e Marco Cau di Abbasanta.

