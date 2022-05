Schianto contro un palo, grave una donna 

A causare l’incidente, avvenuto all’altezza del ristorante McDonald’s, potrebbe essere stata una distrazione e forse l’asfalto reso viscido dalla pioggia ha contribuito a far perdere aderenza all’auto, che è finita sul palo nella parte della fiancata destra, piegandosi letteralmente in due. Per questo, oltre a quello dei sanitari di un’ambulanza medicalizzata, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno liberato la giovane dalle lamiere contorte.

La ventiquattrenne è stata subito sottoposta a un delicato intervento nel reparto di chirurgia d’urgenza, poi è stata trasferita in rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi.

Soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu con un trauma toracico e uno addominale.

Una ragazza di 24 anni di Quartu è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu dopo un drammatico incidente stradale sulla litoranea del Poetto, non lontano dal Margine rosso. Erano da poco passate le 14 quando la Toyota Aygo condotta dalla giovane si è schiantata contro un palo della luce nello spartitraffico centrale, abbattendolo.

Lo schianto

Sono stati gli agenti della Polizia locale ad avviare i rilievi di legge e ad accertare fin da subito che nell’incidente non sarebbero coinvolte altre auto: la ventiquattrenne avrebbe fatto tutto da sola.

I rilievi

Secondo i primi accertamenti della polizia locale di Quartu, la donna, impiegata, stava rientrando a casa dopo una mattinata di lavoro.

Viaggiava in direzione di Quartu a bordo della sua Aygo: in quel momento pioveva a dirotto. L’asfalto viscido e la poca visibilità potrebbero essere fra le cause del drammatico incidente. Quello che è certo è che la giovane conducente ha perso il controllo del volante tanto che a quel punto l’auto che è letteralmente volata fuori strada a velocità sostenuta, schiantandosi con la fiancata destra sul lampione dell’illuminazione pubblica e quasi accartocciandosi.

Le ferite

A causa della violenza dell’urto dell’auto sul palo la donna ha battuto la testa ma sono state le lamiere dell’utilitaria, che si sono piegate, a determinare i danni nella zona addominale e alle gambe. Dopo l’incidente il traffico è rimasto bloccato a lungo per i soccorsi e successivamente la carreggiata è stata reidotta per consentire l’effettuazione dei rilievi.

