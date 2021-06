Schianto con l’auto: è un suicidio 

Sembrava un incidente causato da un malore quello di ieri mattina, nella zona industriale di Muros e Cargeghe, invece sarebbe l’estremo gesto di un uomo disperato. Francesco Merella, un pensionato di 63 anni di Florinas, alla guida della sua Fiat Punto si è schiantato frontalmente contro un’auto fortunatamente senza nessuno a bordo, una Peugeot 307 lasciata in panne da qualche giorno sul ciglio della strada. Quando sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i mezzi del Vigili del fuoco e l’elicottero del servizio di Pronto soccorso, allertati da un automobilista di passaggio, hanno capito che non si trattava solo di incidente.

Le ferite

La squadra dei vigili ha estratto l'automobilista dalle lamiere e l’ha affidato ai sanitari che hanno invano tentato di rianimarlo e si sono subito resi subito conto che l’uomo presentava delle ferite all’addome provocate da un’arma da taglio. Ferite non compatibili con l’incidente stradale. Sul corpo dell’operaio in pensione erano presenti diverse ferite che l’uomo parrebbe essersi inflitto da solo, con un coltello di tipo pattadese, ritrovato nell'abitacolo dell’auto sporco di sangue dagli uomini della Polizia stradale di Sassari, intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non solo: nell’abitacolo c’era anche una bombola del gas aperta, collegata ad un tubo, che è stata messa immediatamente in sicurezza dai Vigili del fuoco: il pensionato era evidentemente intenzionato ad usarla per compiere il suo gesto estremo.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente, su indicazione del sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Sassari di turno Ermanno Cattaneo sono arrivati gli uomini della Polizia scientifica per i rilievi insieme al medico legale Francesco Serra che dovrà accertare le cause della morte.

Merella era molto conosciuto in paese: i nipoti arrivati subito sul posto alla notizia della tragedia, increduli per il gesto dello zio, non si davano pace. «L’ultima volta l’abbiamo visto ieri, – hanno raccontato – sembrava tranquillo. Sapevamo che era malato da tempo, ma stava rispondendo bene alle terapie».

L’uomo viveva da solo, era separato ormai da molti anni ed era padre di due figli.

Autopsia

Dovrà essere accertato se la morte è stata provocata dalle ferite del coltello o dallo scontro tra le due auto