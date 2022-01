Schiaffo all’arbitra, espulso per tre anni 

Il fatto di cui è stato accusato Atzeni risale allo scorso 26 settembre. A Villamar si disputava l'incontro tra la squadra di casa della Virtus e il Fc Nurri valevole per il Campionato di 1^ categoria. Ad arbitrare una giovane da subito criticata dalla tifoseria. Così alla fine del primo tempo la ragazza è stata accerchiata dai giocatori della squadra ospite che contestavano la sua direzione di gara. In quel momento,stando a quanto raccolto dalla Digos, un dirigente della stessa società sportiva si è avvicinato alla ragazza e, dopo averla ripetutamente offesa, l’ha colpita al volto con uno schiaffo. Incontro sospeso, la arbitra ha raggiunto l'uscita e si è presentata al Pronto soccorso dell’ospedale “San Martino” di Oristano. Qui i medici hanno diagnosticato per lei un trauma facciale con una prognosi di 10 giorni.

Più precisamente l'accusa formulata nei confronti del dirigente da parte dell’Autorità Giudiziaria è quella “Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”. L’indagine è stata portata avanti dalla Digos- Squadra Tifoserie che dopo diversi itnerrogatori è riuscita ad identificare nel cinquantottenne l'autore del gesto. Il Questore di Cagliari ha pertanto ritenuto il dirigente della società calcistica nurrese «persona pericolosa per la sicurezza pubblica» così da decidere per un divieto così lungo «di accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni sportive del gioco del calcio».

Tre anni lontano dai campi di calcio per Mauro Atzeni, 58 anni dirigente della società calcistica Fc di Nurri. Questa la misura di prevenzione decisa dalla Questura di Cagliari. Atzeni è accusato di violenza nei confronti di una giovane arbitro di 22 anni: l’avrebbe colpita con uno schiaffo durante una partita di campionato di Prima categoria.

La denuncia

Lo schiaffo

L’indagine

L a Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari ha avviato un’indagine per valutare quale misura di prevenzione da adottare a carico dell'autore del gesto violento. Alla fine è emersa la gravità e la pericolosità della condotta di Mauro Atzeni, secondo gli inquirenti, aggravata dal fatto che in quanto «assistente di parte avrebbe dovuto essere esempio di sportività e buona condotta». Da qui il Daspo: niente stadio per tre anni.

