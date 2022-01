Schiaffi all’infermiere: denunciato 

Forse spazientito per l’attesa e per le inevitabili procedure anti Covid, si era scagliato su un infermiere, presentandosi anche come poliziotto, minacciandolo e poi colpendolo con diversi schiaffi. Per questo episodio, avvenuto la mattina del 2 gennaio nel pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, un commerciante cagliaritano di 30 anni è stato denunciato per violenza, lesioni e minacce a incaricato di pubblico servizio. Le indagini della Squadra mobile sono scattate subito dopo l’aggressione: gli agenti della terza sezione sono così risaliti all’uomo che aveva raggiunto il pronto soccorso con la figlia, per poi colpire l’infermiere proprio nel momento in cui il sanitario stava contattando il reparto di pediatria per sollecitare il consulto medico.

Senza motivo

Il trentenne, come emerso dalla ricostruzione fatta dagli investigatori della Mobile coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, aveva raggiunto il pronto soccorso insieme alla moglie per accompagnare la figlia che aveva avuto un malore. L’attesa non è stata breve e le procedure dettate dalle norme anti contagio hanno allungato i tempi. Probabilmente l’uomo, preoccupato per le condizioni della bambina, ha insistito affinché si velocizzassero le operazioni. Con il personale dell’ospedale, sempre più sotto pressione, ci potrebbero essere state delle incomprensioni che alla fine hanno provocato l’immotivata – e ingiustificata – aggressione.

Il telefono

A pagarne le conseguenze è stato un infermiere, addetto al triage: il commerciante si è scagliato su di lui, colpendolo più volte e facendogli cadere a terra il telefono di servizio con il quale stava contattando il reparto di Pediatria. E il trentenne ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo anche quando è intervenuto il vigilante dell’ospedale: ha minacciato la guardia giurata, presentandosi come poliziotto. Ci è voluto un po’ prima di riportare la calma. Una situazione avvenuta davanti a tante altre persone presenti nella sala d’attesa del pronto soccorso del Brotzu. Ora al termine degli accertamenti della Squadra mobile, è scattata la denuncia e la vicenda finirà in un’aula del Tribunale.