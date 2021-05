Schiacciato dall’auto davanti agli occhi di due testimoni 

Il rapper nigeriano è in carcere con la pesantissima accusa di aver ucciso un connazionale. Lui ha sempre negato il dolo, avrebbe parlato di un incidente stradale e nulla più. I carabinieri non la pensano così ed anche ieri hanno allargato il cerchio delle indagini per puntellare la loro tesi, nata tra interrogatori, raccolta di testimonianze e i sopralluoghi nel luogo della tragedia, via Pirastu, non lontano dalla 554. Per questo hanno interrogato anche ieri diverse persone, nigeriani, amici della vittima e del presunto omicida.

La ricostruzione

Le nuove indagini si accentrerebbero su almeno due giovani di colore che potrebbero aver assistito alla tragedia. I militari sin dai minuti successivi al loro arrivo in via Pirastu, si sono messi sulle tracce di almeno due nigeriani che potrebbero avere assistito alla tragica morte Friday Oshomah, 36 anni, definito ragazzo perbene, incensurato come il presunto omicida. In merito il riserbo è assoluto ma non è da escludere che questi testimoni siano stati in realtà già sentiti proprio ieri dalle forze dell’ordine.

Il dettaglio

Una circostanza che, se vera, potrebbe consentire di far davvero chiarezza su quanto accaduto. Voci che si aggiungerebbero alla tesi accusatoria seconda la quale l’operaio musicista-cantante Osazzee Igbinoghodua, 41 anni, avrebbe effettuato una improvvisa manovra con l’auto che lui stesso avrebbe ammesso di guidare in quel momento, schiacciando sul muro il povero Friday che ha riportato gravi ferite in tutte le parti del corpo, accasciandosi sul marciapiede mentre l’auto investitrice si rovesciava imprigionando anche il conducente. Il 41enne è riuscito a liberarsi dall’abitacolo, sfondando il parabrezza. Osazzee invece sosterrebbe che dietro la morte del povero Friday, ci sia solo un incidente stradale. Nessun dolo, insomma. Due tesi a confronto, sulla quale a decidere sarà la magistratura.Una vicenda terribile alcune ore dopo una festa organizzata a Quartu per la ricorrenza di un anniversario di matrimonio. Durante il quale ci sarebbe stata una discussione fra i due nigeriani. Anche su questo punto, i carabinieri di Quartu che agiscono al comando del capitano Gianni Russu e del tenente Ignazio Cabras, vogliono vederci chiaro anche attraverso i nuovi interrogatori di ieri. Una vicenda seguita con attenzione dal Pm Virginia Grilletti che lunedì sera ha disposto l’arresto dell’uomo al termine di una giornata di interrogatori. Poco prima di fronte alla caserma si erano radunati diversi nigeriani, chiedendo giustizia per la vittima.

Sulla salma di Friday è stato intanto effettuata la perizia necroscopica. In merito non sono trapelate indiscrezioni. Di sicuro, l’uomo presentava gravissime fratture al bacino e in altre parti del corpo. Una persona buona, così viene definito da chi l’ha conosciuto. Previsto l’arrivo dalla penisola di alcuni familiari. Non è improbabile che la salma sia riportata in Nigeria per il funerale visto che ci abita la madre. Friday abitava in una comunità dsul litorale di Flumini. Il presunto omicida non avrebbe mai dato fastidio a nessuno. Ha vissuto a lungo vicino a una officina sulla 554. Da qi si era trasferito a Quartu dopo l’incendio di una montagna di gomme, trovando casa nella via Cagliari. Una tragedia inspiegabile che ha seminato dolore nella comunità nigeriana.

