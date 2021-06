Schiacciato dal trattore nella vigna 

La drammatica coincidenza si ripete di nuovo: per la terza volta è la stessa famiglia a piangere, colpita da un incidente praticamente identico a quelli del passato. Franco Montisci ieri pomeriggio stava lavorando al volante di un trattore in mezzo ai filari di un vigneto nelle campagne tra Orgosolo e Mamoiada. Il cingolato si è ribaltato e in un attimo si è consumato il dramma: il ruspista cinquantacinquenne si è ritrovato intrappolato e per lui non c’è stato davvero nulla da fare. Il mezzo probabilmente ha trovato un ostacolo, forse un masso più grande degli altri, oppure ha avuto un guasto improvviso. Ma questo sarà chiarito dagli accertamenti che saranno svolti dagli investigatori già incaricati dalla Procura di Nuoro di svolgere rilievi e perizie.

A rendere ancora più assurda questa tragedia c’è il fatto che Franco Montisci, vedovo e padre di tre figli, è l’ultima vittima di una serie di incidenti che hanno interessato la sua famiglia. L’ultimo in ordine di tempo risale giusto a pochi mesi fa. Un cugino del ruspista morto ieri, che si chiamava Sebastiano e aveva pure lui 55 anni, è stato schiacciato da un trattore a ottobre del 2020. Tattanu, così tutti lo conoscevano in paese, era un operaio di Forestas e quel giorno, una volta finito il turno di lavoro, si era messo su un piccolo trattore per ripulire i terreni intorno all’agriturismo di famiglia, nelle campagne tra Orgosolo e Mamoiada. Anche quella volta il trattore si è ribaltato e Tattanu Montisci non ha avuto il tempo di chiedere aiuto. È stato ritrovato troppo tardi, quando non c’era più nessuna possibilità di salvarlo. Ma la famiglia Montisci era già stata segnata da un lutto: più di vent’anni fa a perdere la vita era stato il padre di Franco Montisci: si chiamava Ananio e venne travolto e ucciso dalla ruspa che lui stesso stava manovrando.

Sulla tragedia avvenuta ieri pomeriggio la Procura della Repubblica di Nuoro ha ovviamente aperto un’inchiesta. Del caso si sta occupando il pubblico ministero Riccardo Belfiori, che ha ordinato i primi accertamenti all’interno del vigneto in cui è avvenuto l’incidente, dove tra l’altro è stato anche dirottato un elicottero del 118. Ma soprattutto dovrà appurare la ragione tecnica del ribaltamento del trattore. ( red. nu .)

