«Scelta dei docenti, sistema da cambiare»  

Un sistema di reclutamento stabile e univoco, nomine trasparenti e che garantiscano la possibilità di scelta, regole semplici e chiare, l’aumento di organico e la formazione del personale amministrativo. È quanto chiede il sindacato Cobas Scuola di Cagliari che lancia un grido d’allarme per la situazione di incertezza in cui vivono le scuole pubbliche nell’Isola e in Italia.

L’elenco dei problemi

«Ogni anno la situazione peggiora», afferma l’esponente dei Basco Andrea De Giorgi ieri nella sede del sindacato a Pirri per evidenziare, ancora una volta, le criticità con cui ogni giorno si scontrano i docenti. «Non ci sono regole sul reclutamento dei docenti e quando vengono introdotte si rivelano frutto di idee malsane, non c’è neanche un sistema di formazione per gli insegnanti di scuola secondaria: erano state create le Siss, pur con tanti limiti, oggi sono state smantellate». Ma è sul sistema delle nomine online che i Cobas focalizzano la loro attenzione. «Hanno inventato le graduatorie provinciali per le supplenze, introducendo regole nuove, draconiane, punitive e bizantine che nessun funzionario pubblico e tanto meno nessun docente può tenere a mente e padroneggiare: il che produce errori su errori da parte di tutti», spiega De Giorgi. «Dall’anno scorso si sono inventati poi le nomine online, governate da un algoritmo che nessun essere umano riesce a governare, viste le centinaia di migliaia di dati che dovrebbe considerare; un sistema spietato che, anziché valorizzare il lavoro dei docenti, nomina in base a un sistema di fattori totalmente casuali». Con il rischio dunque che docenti con molti anni di servizio si ritrovano a casa e contestualmente vengono nominati insegnanti senza alcuna esperienza.

«Cambiare rotta»

«Serve un sistema di reclutamento stabile, chiaro e univoco, fondato sulla base dei concorsi e dell’esperienza lavorativa – aggiunge il sindacalista – Le nomine devono garantire la possibilità di scelta e non prevedere sanzioni punitive per chi rifiuta, per qualunque motivo, una sede. La valutazione delle domande deve assicurare il soccorso istruttorio, ossia la possibilità di integrare o rettificare una domanda errata». Inoltre, evidenziano ancora i Cobas, «è fondamentale avere un sistema di nomine trasparente, che attualmente è garantito solo in presenza. I sistemi online devono simulare e garantire la stessa trasparenza che è attuabile in presenza».