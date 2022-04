Scavalca il muro di un condominio, poi il volo nel vuoto  

Quando ha scavalcato il muro alto poco più di due metri del condominio di via Carloforte 68, a Cagliari, pensava di atterrare nel cortile interno. Silvano Floris, 67 anni di Pirri, è invece precipitato nel vuoto: accanto all’ampio spiazzo interno del palazzo ad angolo con via XXIX Novembre c’era un salto di almeno dieci metri per la presenza di un parcheggio interrato. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato notato ieri mattina poco dopo l’alba da un’inquilina che stava salendo sulla sua auto. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri e del medico legale. Sul corpo dell’uomo nessun segno di violenza ma solo i gravissimi traumi della caduta avvenuta durante la notte. Un tragico incidente anche se alcuni interrogativi restano per ora senza risposta.

I dubbi

Cosa ci faceva lì Floris che abita da tutt’altra parte, in una delle strade del centro storico di Pirri, e in quel condominio non conosce nessuno e non ha parenti? C’è un possibile legame con i piccoli furti avvenuti nell’ultimo periodo nelle cantine del complesso edilizio a due passi da via Mameli? E magari proprio per questo con lui c’era qualcuno fuggito dopo il tragico volo? A queste domande proveranno a dare una risposta i carabinieri della stazione di Stampace al lavoro su quanto accaduto insieme ai colleghi del Nucleo investigativo provinciale. Anche se per ora le indagini coordinate dalla pm Ginevra Grilletti sono giunte a una conclusione: si è trattato di un incidente, come confermato dall’ispezione sul corpo del 67enne, svolta dal medico legale Roberto Demontis. Nessun segno di violenza, niente che possa far pensare al coinvolgimento di altri. Oggi, una volta ricevuti gli atti, la Procura dovrebbe disporre la restituzione del corpo ai familiari.

Il dolore

A Pirri, nella via dove abita Floris, la notizia è arrivata quasi subito. «Lo conosciamo, vive con suo fratello. Persone tranquille e perbene», confida una signora che vive a poca distanza dalla casa dell’uomo. Le 15 sono trascorse da poco. Il fratello della vittima arriva poco dopo: in mano una busta in plastica con dentro i pochi effetti che Silvano aveva addosso prima di morire. È appena rientrato dalla caserma di via Nuoro. «Mi lasci tranquillo», sbotta. «E non voglio leggere allusioni. Perché lui è vittima di qualcosa». Impossibile saperne di più. L’uomo si chiude in casa, nel suo immenso dolore per la perdita del fratello. Ma il parente sembra voler far capire che Silvano non fosse solo in via Carloforte. Sul perché si trovasse lì, di notte, però non si possono avere spiegazioni.