Scatta la rivoluzione nella viabilità 

Il Corso Repubblica chiuso al traffico e l’istituzione del senso unico di marcia nel raccordo sud con la statale 387. Dolianova si prepara a un’autentica rivoluzione della circolazione stradale che da domani interesserà la principale via del centro urbano e la periferia del paese. Con un unico obiettivo: migliorare i servizi e la qualità della vita della cittadina del Parteolla. Il primo – e più importante intervento – interesserà il prolungamento della via Cagliari per consentire la realizzazione di una pista ciclabile. Un progetto da un milione e 100mila euro finanziato con un mutuo del Credito sportivo. «Finalmente si parte – dice il sindaco Ivan Piras - la realizzazione di questa pista è uno degli obiettivi prioritari dell’amministrazione. Sarà uno stimolo alla mobilità sostenibile, oltre che in bicicletta si potrà percorrere anche a piedi. Un’opera di rigenerazione urbana che migliorerà la qualità della vita di tutti noi».

Via Cagliari

Sui possibili disagi in via Cagliari il sindaco assicura: «Non ci saranno problemi, abbiamo studiato un percorso alternativo anche per i mezzi pesanti. via Cagliari sarà percorribile in entrata. Si potrà invece uscire dalla zona industriale di Bardella o utilizzare la circonvallazione di Serdiana». I percorsi alternativi dovranno essere utilizzati per sei mesi. La conclusione dei lavori è infatti prevista per metà settembre. «Ci vorrà un po’ di pazienza – afferma l’assessore ai lavori pubblici Daniela Sedda – ma ne varrà la pena. Stiamo riqualificando l’ingresso del paese. È un investimento importante per migliorare la qualità urbana e la sicurezza di ciclisti, podisti e di tutte le persone che sempre di più preferiscono muoversi a piedi».

Corso Repubblica

Il secondo intervento riguarderà invece Corso Repubblica, il cuore delle attività commerciali del paese. È prevista la chiusura al traffico del tratto che va dall’intersezione con la via Caterina Manca a quella con via dei Pisani. Per quattro giorni – dalle 8 di domani fino 17 di venerdì 25 marzo – sarà interdetto alla circolazione dei veicoli. Chiusura necessaria per consentire l’allaccio elettrico nel nuovo stabile di Poste Italiane che a giorni aprirà i nuovi uffici di Corso Repubblica. Un evento anche questo molto atteso dalla popolazione. Dopo la chiusura della vecchia sede, da oltre un mese Poste Italiane sta garantendo i servizi attraverso un furgone mobile con qualche piccolo disagio per gli utenti. La nuova struttura è ormai pronta ad aprire. Sistemati gli arredi mancano solo gli allacci elettrici e i relativi collaudi per renderla completamente operativa. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà istituito un cantiere stradale che occuperà l’intera carreggiata. La via sarà interdetta anche ai pullman di linea e verranno soppresse due fermate in Corso Repubblica. Sono stati concordati percorsi alternativi con i responsabili dell’Arst. Consentiti invece ai residenti di via Piave l’uscita e l’ingresso nelle proprie abitazioni.