Scatta la rivoluzione dei dirigenti 

Tra le novità c’è il cambio di vertice per Polizia locale e Protezione civile, che insieme alla compagnia barracellare - in fase di costituzione - costruirà un settore a sé, guidato da Pino Picci, negli ultimi anni dirigente del Personale. «Sarà una sorta di dipartimento con un’unica direzione amministrativa», dice l’assessore, «ma con tre responsabili per ciascun servizio: per la Polizia locale il vicecomandante che svolgerà a tutti gli effetti il ruolo di comandante, per la compagnia barracellare il capitano e la Protezione civile che con molta probabilità avrà come responsabile un geologo esterno».

Scatta l’operazione riordino dei settori in Comune. Una mini rivoluzione che - fra nuovi ingressi e ripartizioni di competenze spalmate negli uffici dei diversi assessorati - riporta a dodici il numero dei settori della macchina amministrativa quartese, dieci i dirigenti ai vertici.

Edilizia privata e Urbanistica vengono separati, con la nomina interna di una nuova dirigente. Mentre il comandante della Polizia locale Marco Virdis si sposta al Personale, lasciando il timone del Comando dei vigili urbani all’attuale vice comandante Antonio Angioni, nominato di recente. «Una nuova organizzazione di tutti i settori che mira a migliorare l’attività amministrativa e di conseguenza i servizi ai cittadini», spiega il vicesindaco e assessore al personale Tore Sanna.

Dipartimento “sicurezza”

Cambio ai vigili

Per Virdis nessun ridimensionamento delle competenze. «La rotazione dei dirigenti è una prassi prevista per le pubbliche amministrazioni», precisa Sanna, «e poi Virdis andrà a dirigere un settore importante come quello del Personale, oltre agli Affari generali ad interim». Novità anche per l’Edilizia privata, che con le Attività produttive viene affidata alla nuova dirigente: Anna Maria Ravastini, già dipendente del Comune quartese e assunta ai vertici del neo settore con un recente bando.

Cambia anche la guida dell’ufficio di Gabinetto e del settore Cultura, tradizioni popolari e Pubblica istruzione: il primo viene affidato a Giuseppe Corongiu, il secondo a Patrizia Contini sino al traguardo della pensione previsto fra un mese. Per il resto l’organizzazione degli incarichi dirigenziali resta pressoché invariata: Giulio Barca al timone di Ambiente e Servizi tecnologici, Raffaele Cossu Entrate e Patrimonio, Aglaia Murgia Urbanistica e Suape, Marirosa Loddo Lavori pubblici, e Lorena Cordeddu Politiche sociali.

I nuovi assunti

Un riordino che parte ufficialmente oggi. Mentre comincia anche l’ingresso in Municipio dei 19 nuovi dipendenti assunti di recente a tempo indeterminato. «La pianta organica purtroppo resta ancora sottodimensionata per un Comune come questo», ammette Sanna. In vista c’è anche la costituzione di un ufficio condoni per smaltire le tremila pratiche di sanatoria bloccate da anni. «Abbiamo fatto un bando per affidare l’assunzione di nuovi dipendenti a un’agenzia interinale», annuncia il vicesindaco, «e la priorità è sicuramente per costituire questo ufficio indispensabile per dare risposte a centinaia di cittadini».

