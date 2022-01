Scatta a febbraio un ricco 2022 per l’Isola 

Auto e piloti in gara in Sardegna dal 21 febbraio all’11 dicembre, così prevede il calendario AciSport 2022. Ai numerosi appuntamenti validi per i Campionati Italiani, si somma il poker di eventi internazionali: Rally Italia Sardegna (2-5 giugno, per il Mondiale Wrc), i suv elettrici dell’Extreme E (7-8 maggio), la Regolarità Media del Costa Smeralda Storico, Campionato Europeo, e il Rally Terra Sarda (8-9 ottobre), che bissa lo Storico e festeggia la 10ª edizione del Moderno entrando nella serie Europea Ter. Spiccano il 26º Rally del Golfo dell’Asinara (30 ottobre), ritorno targato Ac Sassari, le novità per kart e slalom. «Un calendario ricco, la Sardegna ha mantenuto gli eventi internazionali Ris ed Extreme e avuto ulteriori prestigiose titolazioni italiane, fondamentali per attestarci ad altissimi livelli», ha commentato il fiduciario regionale AciSport, Giuseppe Pirisinu.

Il calendario

Ad aprire le danze sarà il Campionato Regionale Karting. Ai consueti tracciati di Girasole (20 febbraio e 3 luglio) e Alghero (20 marzo, 29 maggio, 9 ottobre), si aggiungeranno Tramatza (24 aprile) e Sestu (4 settembre). Previsti anche altri due eventi algheresi, Trofeo Primavera (20 marzo) e Coppa Sardegna (27 novembre).

Prima gara a tinte tricolori sarà il Rally Cross Rx Italia di Ittiri (20 marzo), poi toccherà al 5º Rally Internazionale Storico Costa Smeralda (8-9 aprile), abbinato a Regolarità Media (Europeo) e Sport. Validità italiane anche per la Regolarità moderna e storica Baia delle Ninfe (12 giugno) e il Rally del Vermentino (18 settembre, affiancato dal cross country Baja Terre di Gallura).

La 61ª Alghero-Scala Piccada (31 luglio) fa parte del Tivm (ed è 1ª riserva del Civm), Tandalò (20 novembre) del Tricolore Velocità su Terra (più atipica sperimentale). Non titolate, invece, le crono San Gregorio-Burcei (22 maggio) e Iglesias-Sant’Angelo (2 ottobre). Slalom e birilli in scena dal 3 aprile con l’11º Slalom Guspini-Arbus, seguito da Loceri (Campionato Italiano, 1 maggio). Poi, sino a ottobre, Gavoi, Ittiri (Coppa Italia, 12 giugno), Pattada, Bultei, Osilo, Cossoine, Usini, Buddusò, Villanova Monteleone, Oliena e Dorgali (23 ottobre). Infine, quattro Formula Challenge: Tramatza (15 maggio), Sassari, Girasole e Riviera del Corallo (11 dicembre) a chiudere il sipario sulla stagione.