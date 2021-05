Scarti animali, al via i lavori 

Tanti cittadini, non vedendo operai al lavoro, sostengono che il progetto sicuramente non andrà a buon fine. Viste anche le tante polemiche e proteste dei mesi scorsi contro il Comune di San Nicolò d’Arcidano per aver deciso di ospitare un impianto di smaltimento di scarti animali in un'area enorme della zona artigianale. Ma non è così. Nel paese del terralbese è iniziato il conto alla rovescia.

L'ultimo saldo

Pochi giorni fa, infatti, la Bs Green, la ditta cagliaritana che si occuperà della realizzazione del progetto tanto contestato, ha finito di saldare, così come previsto nel contratto di assegnazione, il costo di acquisto dell’area comunale dove sorgeranno i macchinari. Costo dell’operazione: 50 mila euro. Era l'ultimo atto prima dell'inizio dei lavori.

L’annucio

È stato il sindaco di San Nicolò d’Arcidano Davide Fanari ad annunciare che ormai il Comune non è più proprietario di quell’area vasta: 19 mila metri quadrati in località Gianna Crabile. «Dopo aver ricevuto il nulla osta per l’esecuzione di quest’opera da parte di Regione, Provincia, Arpas, Assl e vigili del fuoco, enti chiamati ad esprimersi sul progetto, posso affermare che nel nostro paese nascerà uno tra i migliori progetti di questo genere presentati in Sardegna negli ultimi anni, in un’ottica di vera transizione ecologica e di innovazione tecnologica, che non tiene conto solo dei profitti economici, ma soprattutto del rispetto dei criteri per una sostenibilità ambientale a 360 gradi».

Lavori entro maggio

La ditta entro maggio darà avvio al cantiere. I lavori, come da cronoprogramma, avranno una durata di circa 8 mesi. Intanto però il sindaco Fanari, che da sempre ha dichiarato che vigilerà sull’Ambiente, fa un annuncio: «La ditta ha già richiesto alle aziende che eseguiranno i lavori di cercare maestranze nell’ambito della comunità di San Nicolò». Insomma, sembra che tutto, almeno per ora, stia proseguendo senza intoppi.

Il Comitato

Nei mesi scorsi, per tentare di fermare il progetto, era nato il Comitato Non è Aria che ha sempre dichiarato che avrebbe proseguito la sua opera di controllo anche durante il funzionamento dell’impianto. In tutti questi mesi il comitato ha preteso dal Comune di visionare tutta la documentazione del progetto, dalla quale era emerso che tra la ditta Bs Green e le Università sarde non era mai iniziata alcuna collaborazione, come invece era stato annunciato durante un Consiglio comunale. Collaborazione che invece pare sia iniziata proprio ora. Così spiega il sindaco Fanari: «Il 16 aprile c’è stato un incontro tra la nostra Giunta e l’Università di Sassari, nel quale è stata illustrata la convenzione tra l’Ateneo e la Bs Green per un progetto di ricerca e sviluppo del nostro territorio. A breve verrà organizzato un evento con tutta la popolazione per illustrare in maniera precisa il progetto alla presenza di tutti i soggetti».

